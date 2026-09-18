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Областные "Дажынкі" пройдут в Дзержинске 19 сентября. Что в программе фестиваля 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
18 сентября 2026, 13:20

Областные "Дажынкі" пройдут в Дзержинске 19 сентября. Что в программе фестиваля 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже завтра, 19 сентября, город Дзержинск станет дожиночной столицей Минской области. Чем будут удивлять гостей и виновников торжества - лучших хлеборобов региона, корреспонденту БЕЛТА рассказали в пресс-службе облисполкома. 
Начнется программа фестиваля-ярмарки в 11.00. Гости праздника под звуки местного радио "Дажынкі FM" смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны и город мастеров, которые разместятся в парке отдыха, на Центральной площади, ул.К.Маркса и у Дзержинского районного центра культуры и досуга. У центра также с 11.00 начнется выступление творческих коллективов Минской области.

В это время откроются торговые ряды и точки общепита в районах улиц 1-й и 2-й Ленинской, Ленинградской, Октябрьской, М.Горького, а также в городском парке.
 
С 12.00 до 13.30 любителей активного образа жизни ждут на товарищеский матч между командами ветеранов Минской области и сборной ветеранов спорта Республики Беларусь, который пройдет на городском стадионе. 

Спортсменов и болельщиков ожидает еще одна увлекательная локация в городском парке - фестиваль силовых видов спорта "Восеньскі асілак".

Церемонии награждения победителей жатвы и лучших сельхозпредприятий области начнутся в 14.00 (вручение наград за вторые и третьи места). В 16.00 на главной площади города пройдет основное торжество, на котором отметят победителей жатвы 2026 года. В подарок им и гостям праздника - концерт профессиональных артистов и любительских коллективов Минской области (18.30 - 19.30), звездной российской группы "На-На" (19.30 - 21.30).

В 21.30 небо над городом украсит праздничный салют, а завершится фестиваль яркой дискотекой.
 
Также гости Дзержинска смогут полюбоваться выставкой караваев, изготовленных мастерами районов Минщины, прогуляться по ярмарочным рядам с продукцией ее предприятий, попробовать деликатесы, оценить новинки от производителей и сделать приятные покупки. Торговые ряды растянутся на полтора километра.
 
Желающие добраться 19 сентября на областной фестиваль тружеников села "Дажынкі" могут воспользоваться дополнительными автобусными маршрутами, которые будут открыты специально к мероприятию.

Так, маршрут №491С Минск - Дзержинск от АС Юго-Западная будет отправляться в 12.30, 12.50, 16.55, 17.25, 19.20, 20.10, обратно - в 14.20, 15.30, 18.05, 18.35, 21.55, 22.10 от остановочного пункта "Макавчицы".

Автобус №926С по маршруту Узда - Дзержинск со временем отправления в 09.45, 14.05 от автовокзала в Узде, в 12.50, 22.00 от остановочного пункта "Ж/д ст.Койданово".

А также автобус №939С Дзержинск - Рубежевичи со временем отправления в 22.00 от АК "Дзержинск", в 22.45 - от остановочного пункта "Рубежевичи".-0- 
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Дажынкi Дзержинск
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