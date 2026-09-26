Областной фестиваль-ярмарка хлеборобов Гродненского региона "Дажынкi-2027" пройдет в Слониме

26 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. В Кореличах, где проходят областные "Дажынкi", передали эстафету району, который примет праздник в следующем году, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2027 году фестиваль-ярмарка пройдет в Слониме.
Дожиночный вымпел торжественно вручили председателю Слонимского райисполкома Виталию Шулейко.
Продолжают работать подворья, фудкорты, выставки. Завершится фестиваль масштабным фейерверком.-0-
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Фото Леонида Щеглова