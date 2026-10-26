26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции, посвященной первым республиканским "Дажынкам" в Столине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Столинский райисполком.
Первый фестиваль принимал на своей земле 8 сентября 1996 года Столин. С тех пор положено начало многолетней традиции чествования тружеников села и благоустройства населенных пунктов. Полешуки предложили историю об этом событии запечатлеть в скульптурной композиции. В конкурсе на лучший эскизный проект приглашают принять участие авторов и творческие коллективы. Одно из главных требований - конструкция должна быть прочной, долговечной, устойчивой к различным погодным условиям.
В жюри войдут профильные специалисты, искусствоведы, члены областного художественно-экспертного совета по монументальному и монументально-декоративному искусству, представители государственных органов и других организаций. Во время второго этапа предусмотрено получение экспертного заключения.
Итоги конкурса планируют подвести 15-21 декабря, а реализовать задумку весной-летом 2027 года.
Столин в следующем году вновь станет эпицентром праздничных событий: райцентр примет областные "Дажынкі". Местные власти представили план подготовки к празднику. В ближайшее время предложенный вариант утвердит председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.-0-
Регионы
26 октября 2026, 09:22
Объявлен конкурс на лучший эскизный проект скульптурной композиции в честь первых "Дажынак"
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