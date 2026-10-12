Объемы закладки яблок в стабфонды Минской области в этом году увеличат в два раза 

12 октября, Минск/корр. БЕЛТА/. В центральном регионе идет активная работа по формированию стабфондов на предстоящий зимний период. В текущем году объем выращенных производителями Минской области яблок, которые отправятся на хранение, планируют увеличить по сравнению с прошлым годом в два раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении торговли и услуг Минского облисполкома.



Обеспечение населения недорогой витаминной продукцией, а это не только борщевой набор, но и яблоки, - традиционная забота как производителей, так и торговых организаций. И сегодня, в сезон сбора урожая в ключевых хозяйствах Минской области, которые определены как базовые для хранения плодоовощной продукции, ведется ее активная закладка.



"В этом году в стабфонды Минской области планируется заложить почти 9 тыс. т картофеля, 3,7 тыс. т капусты, 2,5 тыс. т моркови, 1,5 тыс. т свеклы, а также 2,4 тыс. т лука", - рассказала начальник главного управления Наталья Суйкова. Объемы закладки яблок составят 4,1 тыс. т, что почти вдвое больше прошлогодних.



"Впервые в этом году в перечень плодоовощной продукции, реализуемой в межсезонный период, включены такие овощи, как свежие огурцы и томаты, - всего около 3 тыс. т", - отметила Наталья Суйкова.-0-