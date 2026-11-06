ОАО "Гродно Азот" начало пусковые работы в цеху аммиак-4

В ходе разогрева основных отделений цеха применяется технологический газ, содержащий в своем составе горючие вещества, который до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку.
Для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке. Эти пусковые операции могут продолжаться несколько суток. После получения готовой продукции - аммиака - сжигание технологического газа на факельной установке прекратится. Угрозы городу и его жителям, экологии, работникам предприятия нет.-0-