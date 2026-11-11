Новый комбикормовый цех открыли в Щучинском районе

В новом цеху будет выпускаться продукция с использованием собственного сырья хозяйства - кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале, люпина, а также микро- и макродобавок и энергетиков. Запланировано, что в год здесь будут производить около 21 тыс. т комбикормов.
По словам директора хозяйства Александра Тули, раньше в сельхозпредприятии уже работал цех по производству комбикормов, построенный в конце 80-х и рассчитанный до 15 тыс. т комбикорма в год. После 2010 года провели его реконструкцию, модернизировали. Однако с течением времени этот цех свои потенциальные мощности исчерпал. Поэтому и было принято решение о строительстве нового цеха - с более точными рецептурами и мощной производительностью.
"Будем считать, что это не цех, а новый мини-завод. Мощность его рассчитана на 10 т в час. Он может изготавливать комбикорм, не на пределе своих потенциальных возможностей, до 21 тыс. т в год. Наша на сегодняшний день средняя потребность комбикорма в год - порядка 16 тыс. т. В течение двух месяцев мы выйдем на мощность, которую запланировали. Получился современный, компактный, высокопроизводительный мини-завод", - рассказал директор ОАО "Демброво".
Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье КРС, добавляя и дойное стадо и увеличивая численность всего поголовья по хозяйству. Так, поголовье в "Демброво" составляет 13,2 тыс., также здесь работает комплекс по откорму КРС на 6 тыс. голов. В прошлом году в хозяйстве надоили 10 450 кг молока на одну корову, в этом - намерены достичь планки в 10 850 кг. Привесы среднесуточные бычков, к слову, 1 кг.
Примечательно, что на месте старого цеха появится новое производство, ориентированное также на животноводство.
Как отметил председатель Щучинского райисполкома Игорь Аверко, в районе сложилась добрая традиция открывать значимые объекты в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Не исключение и этот год. "Этот производственный цех мы построили буквально за 15 месяцев. Стоимость инвестиций составила более 11,5 млн рублей. Здесь будет производиться высококачественный комбикорм. Также созданы новые места для наших работников с достойными условиями оплаты труда, с достойными условиями для их работы. Помимо производства комбикорма в хозяйстве, мы в перспективе сможем реализовывать его нашим партнерам. Проектная мощность позволяет это делать", - отметил Игорь Аверко.
Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заметил, что подобный опыт достоин того, чтобы масштабироваться. "Этот цех делался без поручений хозяевами на земле, которые думают о своем будущем, об экономике, и не просто чтобы отчитаться о выполнении показателей, а все со смыслом, с толком, - сказал Юрий Караев. - Давно так заведено, создано и поддерживается - на каждом участке в каждом хозяйстве этой земли просто отличные, на своем месте руководители самостоятельные, которые генерируют прибыль, заботятся о своих людях, дают им заработанную плату, не забывают своевременно вкладываться в инвестиции, которые принесут толк и дадут хорошую отдачу".
Он добавил: "Под строгим взглядом руководителя и специалистов в этом цеху будут правильно по рецептуре сделаны корма, которые в конце концов выльются в привесы, в надои, в здоровье телят и будут в конце концов давать ощутимый результат на продукции - на молоке и мясе".-0-
Фото Леонида Щеглова