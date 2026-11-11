Новый комбикормовый цех открыли в Щучинском районе





В новом цеху будет выпускаться продукция с использованием собственного сырья хозяйства - кукурузы, пшеницы, ячменя, тритикале, люпина, а также микро- и макродобавок и энергетиков. Запланировано, что в год здесь будут производить около 21 тыс. т комбикормов.

По словам директора хозяйства Александра Тули, раньше в сельхозпредприятии уже работал цех по производству комбикормов, построенный в конце 80-х и рассчитанный до 15 тыс. т комбикорма в год. После 2010 года провели его реконструкцию, модернизировали. Однако с течением времени этот цех свои потенциальные мощности исчерпал. Поэтому и было принято решение о строительстве нового цеха - с более точными рецептурами и мощной производительностью. По словам директора хозяйства Александра Тули, раньше в сельхозпредприятии уже работал цех по производству комбикормов, построенный в конце 80-х и рассчитанный до 15 тыс. т комбикорма в год. После 2010 года провели его реконструкцию, модернизировали. Однако с течением времени этот цех свои потенциальные мощности исчерпал. Поэтому и было принято решение о строительстве нового цеха - с более точными рецептурами и мощной производительностью.

"Будем считать, что это не цех, а новый мини-завод. Мощность его рассчитана на 10 т в час. Он может изготавливать комбикорм, не на пределе своих потенциальных возможностей, до 21 тыс. т в год. Наша на сегодняшний день средняя потребность комбикорма в год - порядка 16 тыс. т. В течение двух месяцев мы выйдем на мощность, которую запланировали. Получился современный, компактный, высокопроизводительный мини-завод", - рассказал директор ОАО "Демброво". "Будем считать, что это не цех, а новый мини-завод. Мощность его рассчитана на 10 т в час. Он может изготавливать комбикорм, не на пределе своих потенциальных возможностей, до 21 тыс. т в год. Наша на сегодняшний день средняя потребность комбикорма в год - порядка 16 тыс. т. В течение двух месяцев мы выйдем на мощность, которую запланировали. Получился современный, компактный, высокопроизводительный мини-завод", - рассказал директор ОАО "Демброво".





Хозяйство ежегодно увеличивает поголовье КРС, добавляя и дойное стадо и увеличивая численность всего поголовья по хозяйству. Так, поголовье в "Демброво" составляет 13,2 тыс., также здесь работает комплекс по откорму КРС на 6 тыс. голов. В прошлом году в хозяйстве надоили 10 450 кг молока на одну корову, в этом - намерены достичь планки в 10 850 кг. Привесы среднесуточные бычков, к слову, 1 кг.

Примечательно, что на месте старого цеха появится новое производство, ориентированное также на животноводство. Примечательно, что на месте старого цеха появится новое производство, ориентированное также на животноводство.





Как отметил председатель Щучинского райисполкома Игорь Аверко, в районе сложилась добрая традиция открывать значимые объекты в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Не исключение и этот год. "Этот производственный цех мы построили буквально за 15 месяцев. Стоимость инвестиций составила более 11,5 млн рублей. Здесь будет производиться высококачественный комбикорм. Также созданы новые места для наших работников с достойными условиями оплаты труда, с достойными условиями для их работы. Помимо производства комбикорма в хозяйстве, мы в перспективе сможем реализовывать его нашим партнерам. Проектная мощность позволяет это делать", - отметил Игорь Аверко.

Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заметил, что подобный опыт достоин того, чтобы масштабироваться. "Этот цех делался без поручений хозяевами на земле, которые думают о своем будущем, об экономике, и не просто чтобы отчитаться о выполнении показателей, а все со смыслом, с толком, - сказал Юрий Караев. - Давно так заведено, создано и поддерживается - на каждом участке в каждом хозяйстве этой земли просто отличные, на своем месте руководители самостоятельные, которые генерируют прибыль, заботятся о своих людях, дают им заработанную плату, не забывают своевременно вкладываться в инвестиции, которые принесут толк и дадут хорошую отдачу". Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев заметил, что подобный опыт достоин того, чтобы масштабироваться. "Этот цех делался без поручений хозяевами на земле, которые думают о своем будущем, об экономике, и не просто чтобы отчитаться о выполнении показателей, а все со смыслом, с толком, - сказал Юрий Караев. - Давно так заведено, создано и поддерживается - на каждом участке в каждом хозяйстве этой земли просто отличные, на своем месте руководители самостоятельные, которые генерируют прибыль, заботятся о своих людях, дают им заработанную плату, не забывают своевременно вкладываться в инвестиции, которые принесут толк и дадут хорошую отдачу".

Он добавил: "Под строгим взглядом руководителя и специалистов в этом цеху будут правильно по рецептуре сделаны корма, которые в конце концов выльются в привесы, в надои, в здоровье телят и будут в конце концов давать ощутимый результат на продукции - на молоке и мясе".-0- Он добавил: "Под строгим взглядом руководителя и специалистов в этом цеху будут правильно по рецептуре сделаны корма, которые в конце концов выльются в привесы, в надои, в здоровье телят и будут в конце концов давать ощутимый результат на продукции - на молоке и мясе".-0-





Фото Леонида Щеглова

11 ноября, Щучинский район /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Демброво" открыли новый комбикормовый цех, здесь будет выпускаться семь видов комбикормов единовременно, передает корреспондент БЕЛТА.