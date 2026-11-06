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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Браславе

Опубликовано:

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Регионы
06 ноября 2026, 12:43

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Браславе

6 ноября, Браслав /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Браславе накануне Дня Октябрьской революции открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Драйв", передает корреспондент БЕЛТА.

Строительство нового объекта началось в феврале 2025 года. На возведение ФОКа было затрачено около 10 млн рублей. Он будет доступен как для спортсменов, так и для жителей и гостей Браславского района, а в межсезонье даст возможность заниматься физкультурой и спортом в комфортных условий.
Здесь есть тренажерный и зал для фитнеса, банный комплекс, включающий сауну и хамам, бассейн с тремя дорожками длиной 25 метров и зал сухого плавания. Кстати, плаванием смогут заниматься как взрослые, так и дети любого возраста, для малышей предусмотрена отдельная зона.

ФОК одномоментно может принимать до 70 человек во всех залах, где преимущественно предусмотрены часовые занятия. К примеру, в бассейне планируют проводить до 12 сеансов в день без выходных. По предварительным подсчетам, комплекс будут ежедневно посещать более 600 жителей и гостей Браславского района.
Новый спортивный объект станет главной тренировочной площадкой для более 130 воспитанников ДЮСШ Браславского района. "У нас культивируются три вида спорта - легкая атлетика, бокс и парусный спорт. Наши дети - постоянные призеры и победители областных соревнований, открытых кубков. Также наши воспитанники, которых мы передаем в училища олимпийского резерва Новополоцка и Витебска, занимают призовые места и на республиканских состязаниях", - рассказал журналистам директор спортшколы Валерий Крумплевский.
Он добавил, что в ДЮСШ занимаются не только юные браславчане, но и ребята из ближайших населенных пунктов, которые приезжают на тренировки в свободное от учебы время. "В новом ФОКе мы сможем сделать тренировки разноплановыми, а в дальнейшем будем планировать открытие отделения плавания в нашей спортшколе", - поделился Валерий Крумплевский.

В церемонии открытия нового объекта принял участие председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко. Он подчеркнул, что это 18-й подобный спортивный объект на Витебщине. "Треть средств на его возведение была выделена из районного бюджета, остальная сумма - из областного. Это говорит о желании руководства райисполкома сделать жизнь интереснее, насыщеннее, чтобы она была более комфортной именно здесь, в Браславе", - отметил глава депутатского корпуса республики.
Игорь Сергеенко отметил, что открытие значимых объектов - это уже добрая традиция в преддверии Дня Октябрьской революции, и напомнил, что ее инициатором стал глава государства. "Это жилые комплексы, больницы, дороги, мосты, путепроводы, спортивные объекты. На примере этого комплекса мы видим, как реально выполняется требование главы государства о том, что жизнь в таких населенных пунктах, райцентрах, в агрогородках должна быть ничуть не хуже, чем в областных центрах, Минске. Я уверен, что ФОК станет местом притяжения граждан всех возрастов - пожилых, молодежи, детей, - отметил председатель Палаты представителей. - Настроение поднимается, когда видишь, что делается у нас в стране, какие создаются объекты, комплексы - большие или компактные, но в всяком случае это здорово, это замечательно. Это говорит о том, что вот этот город имеет будущее, здесь живут люди, здесь будет закрепляться молодежь".
Также в честь открытия ФОКа представители трудовых коллективов, молодежь Браслава организовали велопробег по райцентру, продемонстрировав стремление к здоровому образу жизни.-0-

Фото Александра Хитрова
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