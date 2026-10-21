Новый детский сад в Бресте откроют в ноябре

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский во время встречи с мужчинами в День отца рассказал о планах по строительству в городе учреждений образования, передает корреспондент БЕЛТА.





Речь зашла о развитии социальной инфраструктуры, о строительстве жилья в новых микрорайонах, учреждений образования. "Завершаем садик по улице Жукова. Приступили к строительству детсада по улице Лейтенанта Рябцева. По концу года сдадим школу в заречной части города. Отработали предварительно варианты проекта будущей школы. Она будет также строиться в заречной части, чтобы в первую очередь насытить спортивным блоком, который закроет вопросы отсутствия спортивной инфраструктуры для занятий ребят. Это ближайшая перспектива", - сказал Сергей Лободинский.





В частности, детский сад на улице Жукова в микрорайоне Южный рассчитан на 190 мест. Открыть его планируют в канун 7 ноября. Уже на финишной прямой благоустройство прилегающей территории, в самом здании, для которого применили нестандартную архитектурно-планировочную концепцию, рабочие занимаются внутренними работами, наладкой оборудования, расстановкой мебели.





Строительство дошкольного учреждения на 190 мест на улице Лейтенанта Рябцева началось в нынешнем августе. "Уже выходят на фундамент. Думаю, до конца года увидим очертания стен. Планируем, что этот детский садик завершим к следующему учебному году, к сентябрю. В планах есть еще один детсад, но это уже перспектива 2029-2030 годов. Он будет в заречной части города", - уточнил председатель Брестского горисполкома.-0-