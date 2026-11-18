Программа нынешнего форума очень насыщенная. "Пройдут интересные практики с профессиональным психологом, специалистом по оказанию первой помощи. Участники посетят центр инклюзивной культуры, где смогут увидеть не только работу с воспитанниками центра, но и поучаствовать в разработке проектов для реализации их на территории своих районов в будущем. Также представители клубов молодых семей пообщаются со студенческой молодежью о семейных ценностях. И пусть предложения, которые появятся на форуме, найдут продолжение в области и принесут пользу молодым семьям", - пожелал первый заместитель председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома.-0-





18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представителей всех районов Гомельской области объединил девятый форум клубов молодых семей региона, который проходит в городе над Сожем, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил первый заместитель председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Дмитрий Исаченко, на форуме собрались люди, которые помогают молодым семьям находить поддержку, общаться и участвовать в жизни своих городов и районов.В Гомельской области функционирует 42 клуба молодых семей. "Важно, чтобы молодые семьи чувствовали внимание и поддержку, могли раскрывать свои способности, получать новые знания и вместе создавать полезные проекты", - подчеркнул Дмитрий Исаченко.По его словам, клубы становятся пространством, где рождаются инициативы, укрепляются добрые традиции и формируется активное общество. "Особое значение имеет работа с молодежью, ведь именно сегодня формируются ее жизненные ориентиры и представления о будущем. Важно не только создавать условия для профессионального и личностного развития молодых людей, но и прививать им семейные ценности, уважение, ответственность", - обратил внимание первый заместитель председателя комитета.Он сделал акцент и на том, что крепкая семья является основой благополучного общества. "Поэтому поддержка молодых семей и формирование ответственного отношения к браку и родительству - важная задача для государства и для всего общества", - добавил Дмитрий Исаченко.Совсем не давно к клубу молодых семей в Речицком районе присоединились Илья и Ираида Дешук из агрогородка Солтаново. Их браку уже пять лет, а друг друга супруги знают еще со школы, жили на одной улице. "Сегодня мы воспитываем двоих деток - мальчиков трех и четырех лет, Богдана и Тимура", - рассказала Ираида."С клубом молодых семей нас познакомила моя работа (в компании "Белоруснефть". - Прим. БЕЛТА). Мы с Сергеевной (я так называю свою жену) посовещались и решили, что это будет хороший опыт. В клубе организуют встречи, семинары, мастер-классы, где в душевной, теплой атмосфере мы говорим о важных для каждой семьи вещах", - отметил Илья.В белорусском государстве - большое внимание молодым семьям, сказал он. "И мы ощущаем эту поддержку. Например, мы смогли уже квартиру купить по льготному кредиту как молодая семья. Сейчас ведем ремонт. Возможно, в ближайшее время заедем. Готовимся к новоселью", - добавил глава семьи.На подобном форуме пара впервые. "Хотели бы узнать что-то новое для себя, получить какие-то ценные советы. Наша семья еще строится, и хотели бы понять, как лучше реагировать на какие-то возможные ситуации. Потому что семейные отношения - это очень интересно и в то же время довольно сложно, это всегда работа прежде всего над собой", - поделился Илья.Для себя супруги Дешук определили формулу крепких, здоровых семейных отношений. "Надо другу друга слышать и уметь уступать", - назвала важные ее составляющие Ираида."А еще без юмора никак. Я сам из многодетной семьи - четвертый ребенок. И в родительском доме, и в своей семье видел не раз, как юмор во многом помогает по жизни", - подчеркнул ее муж.