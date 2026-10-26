Новые тракторы пополнили автопарки колледжей Минской области 



Фото Татьяны Матусевич Новая техника проста в управлении, при этом оснащена современными средствами, позволяющими работать в системе точного земледелия.-0-Фото Татьяны Матусевич

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В колледжах Минской области планово обновляются автопарки: недавно в учреждения образования, где ведется подготовка рабочих кадров, поступило три трактора. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении по образованию Минского облисполкома.В целом Минский тракторный завод передал в колледжи страны 30 новых тракторов для подготовки механизаторов, а также слесарей по обслуживанию сельскохозяйственной техники."Средства на приобретение современной техники выделены из республиканского бюджета. Так, тракторы МТЗ-1523.3 будут задействованы в учебном процессе Узденского, Любанского и Слуцкого колледжей. МТЗ-1523.3 в настоящее время являются самыми популярными в хозяйствах страны, поэтому, придя на работу в качестве молодых специалистов, выпускники смогут без проблем отправиться в поле", - отметили в главном управлении по образованию.