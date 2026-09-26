Новые рекорды и экспортные горизонты. С какими успехами встречают День машиностроителя в Гомеле





Открыло праздничную программу энергичное шествие представителей молодежного крыла холдинга в сопровождении творческой команды заряжающих огненным настроением барабанщиков.





Генеральный директор ОАО "Гомсельмаш" Виталий Шелег поздравил коллег с профессиональным праздником. Он также сказал, что в его трудовой биографии это уже 26-й День машиностроителя, на его глазах отрасль продолжала развиваться и совершенствоваться. "Буквально вчера в нашем профильном министерстве были озвучены такие данные: в начале суверенного пути Беларуси для обеспечения сельхозмашинами аграриев в стране выпускалось только 14% техники от потребности, в наши дни - 98%. И это все достигнуто вашими руками в том числе, - обратился он к гомельским машиностроителям. - Уверен, что нам по плечу справиться с откликами мировой турбулентности. Вижу, как ежедневно наши люди трудятся в цехах, отделах и подразделениях, это дорогого стоит. Благодарю за труд".





Машиностроители разных поколений: и те, кто только начинает профессиональный путь на предприятии, и те, кто уже давно на залуженном отдыхе, - пришли на праздник. Для многих это место встречи и теплых воспоминаний. А лучшие из лучших были удостоены наград за вклад в общее дело.





На празднике напомнили страницы истории предприятия. В 1995 году Президент Беларуси поставил перед "Гомсельмашем" серьезную задачу - освоить выпуск техники для уборки зерна. Тогда в условиях острейшего дефицита сельхозтехники в стране государственный заказ положил начало зерноуборочному машиностроению и помог предприятию взяться за разработку перспективного направления. И 30 лет назад, 1 августа 1996 года, были проведены первые полевые испытания образца зерноуборочного комбайна. Сейчас линейка этой техники расширяется.





Заместитель председателя Гомельского горисполкома Константин Исаченко поздравил машиностроителей. "Это праздник людей, чей талант и самоотверженность - гордость отрасли. "Гомсельмаш" обеспечивает кормоуборочной и зерноуборочной техникой всю республику. В непростых условиях мировой конкуренции коллектив остается примером стойкости и стабильности. Ежегодно пополняются линейки техники, осваиваются новые рынки, растут показатели экспортной выручки. За всем этим - ежедневный труд, преданность делу. Убежден, что слаженность вашей команды помогает воплощать новые конструктивные идеи", - акцентировал он, пожелав новых производственных высот.





В этом году предприятию исполняется 96 лет. На "Гомсельмаше" намерены отметить годовщину производственными достижениями. Так, планируют собрать юбилейный, 50-тысячный, зерноуборочный комбайн.





Постоянно идет работа по расширению экспортных горизонтов. В начале сентября с производственным потенциалом гомельского предприятия ознакомились делегации из Танзании и Ганы. Главная тема встреч - развитие сотрудничества и увеличение поставок белорусской сельхозтехники в Африку. Потенциальные партнеры изучили технические характеристики, качество и особенности эксплуатации машин, а также мощности. Обсуждены и практические аспекты: развитие сотрудничества и поставок техники, сервисное и техническое обслуживание, а также разработка и адаптация машин с учетом потребностей африканского рынка. Стороны подтвердили готовность к дальнейшему партнерству.





Праздник в Гомеле продлится до самого вечера. Стадион ОАО "Гомсельмаш" и прилегающие к нему территории превратились в квартал машиностроителей. Здесь проходит выставка крупногабаритной техники, развернулись локации с интерактивами, где можно выиграть призы и получить яркие эмоции, работает и детский городок с надувными замками-горками, а также зона, где каждый может угоститься свежайшими блюдами.





Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тысячи работников структурных подразделений предприятия "Гомсельмаш" отмечают сегодня День машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.