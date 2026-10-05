Новые объекты, технологии и дисциплина. Кушнаренко о комплексном подходе в решении задач животноводства

Алексей Кушнаренко подчеркнул, что условия содержания скота являются одним из серьезных факторов, влияющих на его сохранность, в этой связи в Минской области было принято решение о строительстве 111 новых профилакториев для телят. Алексей Кушнаренко подчеркнул, что условия содержания скота являются одним из серьезных факторов, влияющих на его сохранность, в этой связи в Минской области было принято решение о строительстве 111 новых профилакториев для телят.





"За основу был взят профилакторий, который мы показали Президенту во время посещения ОАО "Нестановичи-Агро". Глава государства этот подход одобрил, и на сегодняшний день мы все 111 профилакториев построили", - сказал председатель Минского облисполкома.

В хозяйствах региона значительно усилили контроль за качеством кормов. Помогают контролировать важные процессы в животноводстве и новые технологии. "Мы подписали соглашение с "Белтелекомом", согласно которому они стали оснащать наши животноводческие объекты системами видеонаблюдения, была создана трехступенчатая модель анализа и контроля. На первом уровне в режиме онлайн анализирует данные само хозяйство и при необходимости принимает меры. Следующая ступень - управление сельского хозяйства и продовольствия местного райисполкома, а на уровне области (третья ступень контроля) - это комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Такая схема позволяет качественно подходить к сохранности скота", - обратил внимание глава области.





Кроме этого, в центральном регионе значительно усилили спрос и ответственность за сохранность животных с должностных лиц и работников животноводческих объектов.





"Мы внедряем самые передовые технологии, но при этом важно понимание: какие бы дворцы мы ни строили, если не будет элементарной трудовой производственной дисциплины, то все наши усилия сведутся на нет. Поэтому мы стараемся подходить к решению вопроса в комплексе, что приносит свои результаты. Благодаря принимаемым системным мерам только в сентябре уровень падежа в сравнении с сентябрем прошлого года сократился почти на 400 голов", - резюмировал Алексей Кушнаренко.-0-