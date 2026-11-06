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Новое общежитие для работников соцсферы на 1,2 тыс. мест открыли в Минске

Опубликовано:

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Регионы
06 ноября 2026, 15:24

Новое общежитие для работников соцсферы на 1,2 тыс. мест открыли в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске, на ул.Выготского, 10, открыли новое общежитие квартирного типа для работников социальной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Здание состоит из двух 10-этажных панельных корпусов, соединенных галереей на уровне третьего этажа. В общежитии оборудовали 375 жилых блоков с полной отделкой: 299 однокомнатных и 76 двухкомнатных. В каждом блоке есть кухня и раздельный санузел. Помещения укомплектованы сантехникой, кухонной мебелью, вытяжками и стиральными машинами отечественного производства. Большое количество мест в общежитии отведено для медработников.
На торжественном открытии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что в Минске на протяжении многих лет вводят объекты здравоохранения, которые позволяют проводить сложные операции, лечить пациентов и оказывать необходимую помощь. "Но современное оборудование ничего не стоит без медиков - людей, которые оказывают медицинскую помощь, проводят сложнейшие операции, внедряют современные технологии. Поэтому очень важно, чтобы у медработников была возможность иметь жилье", - сказал он.
В открытии также приняла участие председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова. Спикер отметила, что общежитие стало подарком ко Дню Октябрьской революции, который в Беларуси отметят 7 ноября. "Что может быть важнее для человека, чем его здоровье и условия проживания? Очень важно иметь комфортные условия для жизни, и сегодня многие медицинские работники Минска получат комфортное жилье. Здесь они будут жить, а на рабочем месте продолжат делать все для того, чтобы наша страна была такой же прекрасной и процветающей", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики поблагодарила медиков за труд и подчеркнула, что их работа помогает сохранять здоровье и благополучие людей.
Новое общежитие станет домом примерно для 1,2 тыс. человек. Как рассказал директор УКС "Запад" Алексей Щербач, около двух лет назад на этом месте находились неиспользуемые строения. За это время строители снесли их, расчистили площадку и в короткие сроки возвели новое здание. "В пиковые моменты на объекте трудились около 150-180 человек", - добавил директор.

На прилегающей территории оборудовали парковку на 171 машино-место, установили две зарядные станции для электротранспорта, обустроили велобоксы, две детские и спортивную площадки.
Одними из новоселов стала семья Кашкаровых. Екатерина работает врачом-терапевтом, Александр - врачом-травматологом. Оба трудятся в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи и воспитывают двоих детей - 11-летнего Ивана и 8-летнюю Сашу. "В Минске мы живем уже девять месяцев, переехали сюда из Мозыря. В апреле встали на очередь на жилье и даже не думали, что так быстро все получится. Ждали комнату или что-то подобное и не могли представить, что получим такое жилье. Мы крайне благодарны всем причастным за то, что поддерживают нас не только на работе, но и в жизни, - это очень важно", - поделилась Екатерина Кашкарова.
Теперь семья планирует, как расставить мебель, какую комнату отвести детям, а какую - под родительскую спальню, и что докупить в новое жилье.

Свой блок получила и семья работников скорой медицинской помощи - Даяна и Владислав Полегошко. Молодые люди поженились в ноябре прошлого года, поэтому новое жилье стало для них приятным и неожиданным подарком к годовщине свадьбы. "В феврале 2026 года мы как молодая семья встали на очередь на расширение жилплощади. И вот уже получили свое жилье. Потихоньку планируем обживаться: большая часть мебели у нас есть, хотим докупить бытовую технику - и все будет супер", - поделились супруги.
Молодая семья уже представляет, как встретит Новый год в собственном жилье.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич отметил, что одна из задач социальной политики Минска - создавать комфортные условия для жизни тех, кто работает и отдает свои силы городу. "То, что вы видите здесь, - реализация этого принципа. Это общежитие сложно назвать просто общежитием: по сути, это комфортабельное жилье. Оно позволяет медицинским работникам, которые много времени проводят на работе, решить бытовые вопросы и не беспокоиться о том, где жить. Особенно это важно для тех, кто снимает квартиру и не всегда уверен, что сможет и дальше в ней оставаться. Теперь у людей есть жилье, в котором они могут чувствовать себя уверенно. А уверенность помогает отдавать работе еще больше сил и лучше помогать жителям Минска", - сказал он.
Юрий Горбич подчеркнул, что система здравоохранения Минска - лучшая в стране. "При этом она не закрытая: мы с радостью делимся своими лучшими наработками с регионами и другими странами, представители которых приезжают к нам за опытом. Но, передавая этот опыт, нам нужно самим оставаться на шаг впереди и продолжать развиваться. Казалось бы, открытие общежития не имеет прямого отношения к развитию медицины, но когда у человека есть надежный тыл, это всегда помогает в работе", - подытожил он.-0-

Фото Татьяны Матусевич
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жилье Минск
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