Новая жизнь общежития. Новоселье после ремонта отметили в Кореличах 64 семьи

В течение месяца здесь благоустроят территорию, и жизнь в этом месте станет еще комфортнее, заверил глава региона. Он поблагодарил людей за понимание и терпение во время ремонтных работ. И анонсировал, что в ближайшее время будет в полном объеме завершено обновление соседнего общежития, которое ни чем не будет уступать тому, что открывается сегодня. В течение месяца здесь благоустроят территорию, и жизнь в этом месте станет еще комфортнее, заверил глава региона. Он поблагодарил людей за понимание и терпение во время ремонтных работ. И анонсировал, что в ближайшее время будет в полном объеме завершено обновление соседнего общежития, которое ни чем не будет уступать тому, что открывается сегодня.

Общежитие, получившее вторую жизнь, начало новый отсчет. И все убеждены, век его будет долгим.-0-





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"Счастья вашему дому". В Кореличах торжественно открыли новостройку на 49 квартир Фото Леонида Щеглова

24 сентября, Кореличи /Корр. БЕЛТА/. Общежитие для молодых специалистов и ветеранов труда после капитального ремонта торжественно открыли в Кореличах накануне областных "Дажынак-2026", передает корреспондент БЕЛТА.Шестиэтажное здание, построенное в 1978 году, практически полностью обновили. И теперь старая постройка что снаружи, что внутри выглядит современной, а условия в ней стали по-настоящему комфортными для жильцов. Общежитие рассчитано на 64 семьи.В здании заменили ливневую канализацию, обновили фасады, отремонтировав при этом торцы, которые со временем начали продуваться, входные группы. В жилых комнатах установили новые окна, заменили электропроводку, обновили систему водоснабжения в здании, установили новые душевые кабины. Предусмотрели установку светодиодных светильников со встроенными светоакустическими датчиками в подвале, подъездах, освещение входов."В преддверии областных "Дажынак" по белорусской традиции обновляется весь городской поселок Кореличи. Выполнен немалый объем работ, все видят, как райцентр преображается. Ваше общежитие в этом ряду. И выглядит результат работ достойно", - сказал, обращаясь к жильцам, председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.Открытие общежития прошло креативно. Бурными аплодисментами встретили кореличане знаменитую на Гродненщине юмористку Гандзю - Надежду Маркевич. Ее героиня подъехала к зданию в кузове грузовика, как будущая жиличка со всем своим нехитрым скарбом, и под дружный смех публики разыграла веселую сценку переселения.Новоселы, а жильцов вполне можно так назвать, потому что вернулись они в обновленные до неузнаваемости комнаты, от всей души поблагодарили областную и районную власть за внимание к их быту, за настоящий подарок к празднику, который будет радовать много лет.