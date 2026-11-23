23 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два крупных проекта по модернизации инфраструктуры планируют завершить энергетики в Гомельской области до конца этого года, сообщили БЕЛТА в РУП "Гомельэнерго".





Крупнейший за последние годы энергопроект в юго-восточном регионе вышел на финишную прямую. Речь о строительстве высоковольтной линии 330 кВ Мозырь - Петриков - Микашевичи протяженностью новой линии электропередачи около 150 км.





Эта линия значима для инфраструктуры энергетической системы двух регионов: она соединит Гомельскую и Брестскую области. По данным предприятия, уже завершаются строительно-монтажные работы, специалисты приступили к пусконаладочному этапу.





Полностью завершить все этапы на объекте в соответствии с поручением главы государства планируется до конца декабря. Параллельно на финишную прямую выходит и реконструкция двух ключевых подстанций - "Мозырь" и "Микашевичи".





Также один из крупных проектов по повышению надежности сетей реализуется в Рогачевском районе. Специалисты филиала "Жлобинские электрические сети" проводит модернизацию электросетевой инфраструктуры, предусмотренную программой по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. Как рассказали на предприятии "Гомельэнерго", завершить весь комплекс работ планируется в декабре этого года.





В агрогородке Кистени реализуются сразу два параллельных проекта: комплексная реконструкция распределительной сети и создание условий для использования электроэнергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. "Проектом предусмотрен демонтаж свыше 13 км воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, а также пяти комплектных трансформаторных подстанций. На их месте возводятся более 16 км воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением 0,4 кВ, а также 6 км кабельных линий 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена со сроком службы свыше 30 лет. Будут установлены 11 трансформаторных подстанций проходного типа. Схемы питания свяжут с двумя независимыми высоковольтными подстанциями 110 кВ, что обеспечит бесперебойную подачу электричества даже при повреждениях на одной из линий. Также на улицах монтируют умное светодиодное освещение с дистанционным управлением", - рассказали в "Гомельэнерго".





Проектом предусмотрен перевод жилого сектора на использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Программа охватывает 192 дома из 254. Она будет реализована в несколько этапов. "Первая очередь предусматривает подачу тепла в домах. В зависимости от существующих коммуникаций устанавливаются современные электрические котлы (для интеграции в водяные системы) или конвекторы (при печном отоплении). При наличии оборудованных санузлов монтируются полотенцесушители. Вторая очередь - обеспечение горячей водой и повышение комфорта. Для нужд ГВС дома оснащают накопительными или наливными водонагревателями. И, в-третьих, в домах подключаются электрические плиты с духовыми шкафами с полной модернизацией вводных щитков", - пояснили на предприятии.





В "Гомельэнерго" подчеркнули: в юго-восточном регионе процесс модернизации и технического обновления инфраструктуры не останавливается. Каждый из проектов нацелен на укрепление материально-технической базы и повышение комфорта потребителей услуг.-0-