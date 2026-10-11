Фото Рамиля Насибулина
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11 октября 2026, 00:59
"Ночь искусства" в рамках выставочного проекта "Осенний салон" прошла в Минске
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце искусства 10 октября в Минске прошла "Ночь искусства" в рамках выставочного проекта "Осенний салон". В программе были запланированы экскурсии, лекции, чайная церемония, встречи и беседы с художниками, а также мастер-классы, которые позволили выйти за рамки привычного выставочного формата. Одним из главных событий ночи стал фортепианный концерт. Музыка прозвучала в камерной атмосфере при свечах, создавая особое сочетание звука, света и произведений искусства вокруг.-0-
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