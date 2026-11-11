Незаконный улов и сети изъяли у браконьера в Мостовском районе, он нанес ущерб в 150 базовых величин





Местом для преступного промысла гражданин выбрал затоку реки Неман вблизи деревни Дубно. Вместо разрешенных снастей мужчина использовал две ставные сети из лески. Общая длина запрещенного полотна составила 117,4 м.





В сети браконьера попали 8 линей, 28 плотвиц, 8 лещей, 18 густер, по 2 серебряных карася и голавля, 1 жерех.





Вред, причиненный окружающей среде в результате этой незаконной вылазки, составил 150 базовых величин. Согласно законодательству, такой ущерб является крупным. Помимо этого, фигуранту придется оплатить и стоимость самой незаконно добытой продукции.





Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы запрещенными орудиями, повлекшая причинение ущерба в крупном размере) УК.





Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать известную информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты по круглосуточному телефону доверия.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Волковысской межрайонной инспекции задержали браконьера в Гродненской области, который развернул незаконную рыбалку в Мостовском районе. Об этом рассказали БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.