17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экс-сотрудник одного из лесничеств ГЛХУ "Могилевский лесхоз" осужден за систематическую незаконную рубку деревьев, хищение топлива и махинации с зарплатой подчиненных. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.



По данным следствия, 24-летний мужчина, занимая должность лесничего, с декабря 2024 года по ноябрь 2025-го из корыстных побуждений отдавал незаконные приказы вальщику леса и лесоводу. Деревья рубили без разрешительных документов или за пределами отведенных лесосек на территории Могилева, а также в Могилевском, Белыничском и Шкловском районах. Всего было незаконно вырублено 288 деревьев различных пород - ели, березы, сосны и осины. Древесину экс-лесничий продавал гражданам и индивидуальным предпринимателям за наличные, иногда оформляя фиктивные документы для транспортировки. Вырученные средства он тратил на личные нужды, включая продукты, одежду и ставки в азартных играх.



Кроме того, фигурант организовал внесение ложных сведений в наряд-акты о выполнении работ, которые фактически не проводились. Это позволило необоснованно начислить сотрудникам лесничества заработную плату на сумму более 9,9 тыс. рублей. В июне 2025 года он также похитил 190 л дизельного топлива стоимостью 494 рубля и продал его третьему лицу.



Следователи допросили свидетелей, изучили финансовую документацию лесхоза и провели экспертизы. Установленный ущерб государству и окружающей среде превысил 61 тыс. рублей, он возмещен в полном объеме. Действия бывшего лесничего квалифицировали по ч.3 ст.426, ч.2 ст.277 и ч.1 ст.210 УК.



Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и штрафу в размере 350 базовых величин. Также он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 5 лет. Приговор вступил в законную силу.-0-