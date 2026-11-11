11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брагинского района установила, что одно из сельскохозяйственных предприятий допустило нарушения законодательства при проведении процедуры государственной закупки. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Как оказалось, при запросе ценовых предложений по закупке кормораздатчика на более чем 85 тыс. рублей в документации не были отражены требования, предъявляемые к участникам, не указан порядок формирования цены предложения и наименование валюты закупки. К тому же при проведении запроса ценовых предложений ответственные руководствовались нормативно-правовым актом в старой редакции, которая утратила силу.
"Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедуре закупки поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства", - отметили в службе информации.
Прокуратура Брагинского района вынесла в адрес предприятия предписание, в котором потребовала устранить нарушения. После рассмотрения акта надзора процедура госзакупки на сумму более 85 тыс. рублей отменена.-0-
Регионы
11 ноября 2026, 09:43
Незаконную процедуру закупки на 85 тыс. рублей отменили по требованию прокуратуры в Брагинском районе
Фото Генпрокуратуры
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