Незаконную процедуру закупки на 85 тыс. рублей отменили по требованию прокуратуры в Брагинском районе

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брагинского района установила, что одно из сельскохозяйственных предприятий допустило нарушения законодательства при проведении процедуры государственной закупки. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Как оказалось, при запросе ценовых предложений по закупке кормораздатчика на более чем 85 тыс. рублей в документации не были отражены требования, предъявляемые к участникам, не указан порядок формирования цены предложения и наименование валюты закупки. К тому же при проведении запроса ценовых предложений ответственные руководствовались нормативно-правовым актом в старой редакции, которая утратила силу.



"Допущенные нарушения могли повлечь участие в процедуре закупки поставщиков, предложения которых не отвечали положениям законодательства", - отметили в службе информации.



Прокуратура Брагинского района вынесла в адрес предприятия предписание, в котором потребовала устранить нарушения. После рассмотрения акта надзора процедура госзакупки на сумму более 85 тыс. рублей отменена.-0-