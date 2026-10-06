Неутихающая боль. Школьникам показали захоронение жертв геноцида в Смольянах

Тихон Гладышев признался, что остро почувствовал весь груз прошлого. "Мне всем сердцем хочется, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторились - ни с одним народом мира. Именно поэтому в будущем я планирую связать свою жизнь с юриспруденцией. Я хочу работать так, чтобы стоять на страже справедливости и не допустить возвращения тех страшных событий", - поделился эмоциями юноша.-0-

Фото Александра Хитрова Фото Александра Хитрова

6 октября, Оршанский район /Корр. БЕЛТА /. В агрогородке Смольяны Оршанского района вскрыто массовое захоронение жертв геноцида белорусского народа в годы немецко-фашистской оккупации. У места раскопа побывали учащиеся профильного класса "Юный прокурор" средней школы №34 Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.Прокуратура Витебской области совместно с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном продолжают благородную и тяжелую работу - возвращают из небытия имена и судьбы тех, кто стал жертвой геноцида белорусского народа в годы немецко-фашистской оккупации.Как рассказал заместитель начальника отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках Игорь Метелица, полевые поисковые работы в этом году проходили в шести местах региона, в том числе в парке недалеко от нынешнего Дома культуры в Смольянах.Обстоятельства преступлений, совершенных оккупантами, подтверждаются совокупностью собранных доказательств, в том числе документальными материалами и свидетельскими показаниями. Так, согласно акту от 2 апреля 1945 года №17, а также протоколам допросов свидетелей здесь функционировала структура оккупационных органов - ГФП-709, осуществлявшая удушение любых проявлений народного сопротивления. В одном из зданий нынешнего аграрного колледжа в Смольянах была создана тюрьма, где содержались лица, оказавшие неповиновение оккупационному режиму, семьи красноармейцев, подпольщики и партизаны. После пыток и истязаний узников выводили на расстрел.В ходе проведенных поисковых мероприятий обнаружена яма размером 10 на 12 м. "При вскрытии в верхнем слое зафиксированы останки не менее 25 человек. По предварительной оценке специалистов, место уничтожения и захоронения имеет многослойную структуру - предположительно, в нем может находиться до трех слоев останков", - добавил Игорь Метелица.Для школьников была организована экскурсия в Доме культуры агрогородка, где они смогли соприкоснуться с трагическими страницами истории края. Экспозиция представила молодежи неопровержимые доказательства зверств, которым подверглось мирное население в годы войны. Юношам и девушкам показали, где именно в Смольянах располагалась тюрьма, а также ознакомили с архивными документами, свидетельствующими о действиях предателей. Особое впечатление на ребят произвели материалы о раскопках в деревне Грязиловка (в настоящее время Грязивка): там, в восьми братских могилах, были обнаружены останки не менее трехсот мирных граждан, ставших жертвами нацистского террора. Школьникам были продемонстрированы личные вещи, найденные во время раскопок, - калоши, кольца, пряжки, гребни, очки и др. Также учащиеся посетили место раскопа.Увиденное не оставило равнодушным никого, в том числе Александру Старчикову. "Если документы и рассказы учителей дают знание, то созерцание вскрытой ямы дает нечто большее - понимание цены человеческой жизни. Я даже пустила слезу, понимая, какие карательные экспедиции здесь проводились, как убивалось мирное население", - сказала она.По ее мнению, такие выездные уроки должны стать нормой для всех учащихся страны. "Это очень важно. Особенно сейчас, когда мир очень хрупок, он может легко разрушиться. Для того, чтобы это не случилось, мы должны сплотиться и вместе изучать нашу историю", - подчеркнула Александра.