28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Бешенковичского района вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным, сообщили БЕЛТА в Витебском областном суде.
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 31 июля вынес собаку со двора своего знакомого, подвесил на дерево вблизи жилых домов и оставил в висячем положении. Животное погибло.
На судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что подвесил собаку на дерево так, чтобы ее лапы немного касались земли, предполагая, что кто-то отвяжет ее и заберет к себе.
Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Мужчине назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также к нему применены принудительные меры лечения от хронического алкоголизма.-0-
Регионы
Нетрезвый мужчина в Бешенковичском районе повесил собаку на дереве, суд вынес приговор
28 сентября 2026, 16:18
Нетрезвый мужчина в Бешенковичском районе повесил собаку на дереве, суд вынес приговор
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Пресс-конференция о проведении осенних сельхозярмарок в столице и Минской области состоится в БЕЛТА 29 сентября
С нами интереснее