Нетрезвый мужчина в Бешенковичском районе повесил собаку на дереве, суд вынес приговор

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Бешенковичского района вынес приговор по уголовному делу о жестоком обращении с животным, сообщили БЕЛТА в Витебском областном суде.



Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения 31 июля вынес собаку со двора своего знакомого, подвесил на дерево вблизи жилых домов и оставил в висячем положении. Животное погибло.



На судебном заседании обвиняемый вину не признал. Он пояснил, что подвесил собаку на дерево так, чтобы ее лапы немного касались земли, предполагая, что кто-то отвяжет ее и заберет к себе.



Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Мужчине назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также к нему применены принудительные меры лечения от хронического алкоголизма.-0-