Нетрезвого водителя междугородней маршрутки задержали сотрудники ГАИ в Гомеле 

=13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водителя маршрутного такси в состоянии алкогольного опьянения задержали в Гомеле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



Задержать 49-летнего водителя маршрутного такси, управлявшего микроавтобусом Брагин - Гомель в состоянии алкогольного опьянения, удалось благодаря бдительности граждан.



В УГАИ отметили, что в момент его остановки пассажиров в салоне не было. "Водитель пояснил, что употребил алкоголь после их высадки и решил перегнать автомобиль. Освидетельствование показало содержание более 0,8 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе", - рассказали в областной Госавтоинспекции.



Итогом поездки стал штраф в размере 200 базовых величин, а также лишение права управления транспортными средствами на 5 лет.



"Поскольку правонарушитель не прошел предрейсовое освидетельствование, к административной ответственности привлечено должностное лицо, допустившее выпуск транспорта на линию. Штраф для него составил 8 базовых величин", - добавили в УВД.



В областной Госавтоинспекции в очередной раз напомнили, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения - грубейшее нарушение, которое угрожает жизни и здоровью всех участников дорожного движения. О подобных фактах просят незамедлительно сообщать по телефону 102.-0-