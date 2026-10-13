Несовершеннолетнего закладчика психотропов задержали в Витебском районе 

13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебского района направила в суд уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.



Согласно материалам дела, учащийся одной из школ Витебска добровольно вступил в качестве курьера-закладчика в организованное преступное сообщество, которое через интернет-магазин продавало наркотические средства. В его обязанности входили получение крупных партий запрещенных к обороту субстанций, их фасовка и последующее размещение в тайники для розничного сбыта наркопотребителям.



В июле 2026 года обвиняемый получил от так называемого оператора координаты оптового тайника в Витебском районе, из которого извлек альфа-PVP массой более 58 грамм. Одну часть особо опасного психотропного вещества он положил на хранение в указанном месте, а вторую массой более 25 грамм оставил при себе для сбыта. Несовершеннолетнего задержали сотрудники органов внутренних дел, которые изъяли психотропы.



Уголовное дело находилось в производстве Витебского районного отдела СК. После изучения материалов в прокуратуре того же района пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, а также согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса. При направлении уголовного дела в суд прокурор оставил без изменения ранее избранную в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу.-0-