Несертифицированные филлеры продавали через соцсети, возбуждено уголовное дело

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Могилевской области пресекли продажу несертифицированных филлеров через социальные сети. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Могилевского облисполкома.



Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД Могилева узнали о реализации препаратов для косметологии, не зарегистрированных на территории Беларуси. "Семь девушек оказывали услуги по увеличению губ и коррекции дефектов кожи, используя несертифицированные филлеры и другие материалы. Препараты они приобретали через интернет", - рассказали подробности в УВД.



В Минске при проведении оперативных мероприятий правоохранители задержали 54-летнего поставщика-нелегала. Мужчина привозил товар из-за границы, а потом через соцсети сбывал косметологам. У него изъяли более 200 единиц препаратов.



Возбуждены уголовные дела по фактам сбыта незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.



"Использование препаратов, не прошедших необходимую регистрацию и контроль качества, может представлять угрозу для здоровья клиентов. Специалистам, оказывающим косметологические услуги, следует приобретать лекарственные средства и медицинские изделия только у легальных поставщиков и проверять наличие необходимых документов", - подчеркнули в УВД.-0-