29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Кричева жестоко расправился с пенсионеркой, мужчина заключен под стражу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
"Кричевским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве заведомо престарелого лица, совершенного с особой жестокостью в деревне Ивановка. По данным следствия, утром 23 сентября в милицию позвонил 59-летний житель Кричева и сообщил, что убил знакомую пенсионерку, которой помогал по хозяйству", - рассказала она.
Как удалось установить следователям, мужчина накануне приехал из райцентра, чтобы подзаработать в фермерском хозяйстве, однако фермера на месте не оказалось и в одном из дворов он встретил пожилую женщину. Она предложила ему наколоть дров, а после позвала совместно распить спиртные напитки.
Кричевским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство заведомо престарелого лица, совершенного с особой жестокостью лицом, ранее совершившим убийство.
С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности подозреваемого установлено, что он неоднократно судим, в том числе за убийство.
Следователем допрошены подозреваемый, родственники и соседи погибшей, проведены проверки показаний на месте. Назначены экспертные исследования для установления обстоятельств и точной причины смерти пенсионерки. По предварительной информации, смерть женщины наступила от удушения и множественных ударов по различным частям тела.
Расследование уголовного дела продолжается.-0-
Регионы
29 сентября 2026, 09:42
Неоднократно судимый житель Кричева жестоко расправился с пенсионеркой - СК
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