Неоднократно судимый житель Кричева жестоко расправился с пенсионеркой - СК

29 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Житель Кричева жестоко расправился с пенсионеркой, мужчина заключен под стражу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.



"Кричевским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело об убийстве заведомо престарелого лица, совершенного с особой жестокостью в деревне Ивановка. По данным следствия, утром 23 сентября в милицию позвонил 59-летний житель Кричева и сообщил, что убил знакомую пенсионерку, которой помогал по хозяйству", - рассказала она.



Как удалось установить следователям, мужчина накануне приехал из райцентра, чтобы подзаработать в фермерском хозяйстве, однако фермера на месте не оказалось и в одном из дворов он встретил пожилую женщину. Она предложила ему наколоть дров, а после позвала совместно распить спиртные напитки.



Кричевским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за убийство заведомо престарелого лица, совершенного с особой жестокостью лицом, ранее совершившим убийство.



С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При изучении личности подозреваемого установлено, что он неоднократно судим, в том числе за убийство.



Следователем допрошены подозреваемый, родственники и соседи погибшей, проведены проверки показаний на месте. Назначены экспертные исследования для установления обстоятельств и точной причины смерти пенсионерки. По предварительной информации, смерть женщины наступила от удушения и множественных ударов по различным частям тела.



Расследование уголовного дела продолжается.-0-