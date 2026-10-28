Неделя на устранение недочетов. КГК оценил работу сельхозпредприятий в Гродненской области





Василий Герасимов изучил ситуацию на льнозаводах региона и животноводческих объектах, а также ознакомился с работой райагросервисов.





В рамках контроля за выполнением поручений Президента он посетил ОАО "Кореличи-Лен" и ОАО "Дворецкий льнозавод". В зоне внимания - условия хранения льнотресты и техники. Как отметили в КГК, ранее здесь выявили недостатки при хранении льнотресты, в настоящее время они устранены.





С руководством предприятий обсуждались вопросы выполнения госзаказа, подбора площадей для высевания льна, использования техники и поставки запчастей. Один из обозначенных производителями вопросов - строительство дополнительных хранилищ для складирования льнотресты. С учетом увеличения объемов заготовленного сырья нынешних хранилищ недостаточно. Также Василий Герасимов интересовался научным сопровождение возделывания льна.





В трех сельхозорганизациях Кореличского и Новогрудского районов Василий Герасимов проинспектировал ход ведения полевых работ, уборки кукурузы, состояние животноводческих объектов, а также процесс заготовки кормов.





По результатам посещения молочнотоварных комплексов выявлены многочисленные недостатки: занавоженность ферм, неисправность оборудования и систем навозоудаления, отсутствие воды у телят. Недостатки выявлены при содержании и кормлении животных. Помимо нарушений технологической дисциплины вскрылись факты бесхозяйственности. На территории ферм не было порядка, окна и двери животноводческих помещений не были отремонтированы.





По итогам посещения руководителям сельхозорганизаций и районов поручено в течение недели устранить нарушения. Контроль за принятыми мерами осуществит областной КГК.





Также в двух районах области Василий Герасимов ознакомился с работой райагросервисов. По итогам посещения даны поручения по расширению спектра и объема оказываемых сельхозорганизациям услуг, оптимизации неиспользуемых площадей, ремонту имеющегося оборудования и дооснащения новым.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как работают сельскохозяйственные предприятия Гродненской области и какие нарушения выявил во время рабочей поездки председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов, сообщили БЕЛТА В КГК.