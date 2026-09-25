Небезопасный БАД на маркетплейсе выявил саннадзор в Гомельской области





Сотрудники Лельчицкого районного ЦГЭ при мониторинге маркетплейса выявили опасную продукцию. Специалисты обнаружили в продаже биологически активную добавку к пище "Пантотеновая кислота" американского производства. Состав БАДа, как пояснили специалисты, грубо нарушает установленные нормы безопасности.





"По результатам проверки, суточная доза препарата, указанная в рекомендациях по применению, превышает верхний допустимый уровень потребления более чем в 30 раз. Специалисты предупреждают: регулярный прием таких сверхдоз может спровоцировать серьезные побочные эффекты и нанести тяжелый вред организму", - подчеркнули в областном центре гигиены и эпидемиологии.





Санитарно-эпидемиологическая служба призывает покупателей быть бдительными. При выборе БАДов всегда внимательно изучать этикетки и дозировки. Чтобы получить максимальную пользу без неоправданных рисков для здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом перед началом приема любых добавок.-0-

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Саннадзор на маркетплейсе выявил БАД с 30-кратным превышением нормы пантотеновой кислоты в Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.