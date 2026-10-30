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"Не только удержать положительную динамику". Крупко о ключевой задаче соцэкономразвития области до конца года

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
30 октября 2026, 09:59

"Не только удержать положительную динамику". Крупко о ключевой задаче соцэкономразвития области до конца года

Фото Минфина
Фото Минфина
Фото Минфина
30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги девяти месяцев показывают, что экономика Гомельской области сохраняет положительную динамику. Это подчеркнул председатель облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома при рассмотрении вопроса о социально-экономическом развитии региона, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Валовой региональный продукт с темпом роста 101,3% составил почти 28 млрд рублей. Вместе с тем задание на этот период - 102,7%. Мы не должны успокаиваться тем, что большинство отраслей показывают рост", - сделал акцент глава региона.

Особого внимания заслуживает промышленность, подчеркнул председатель облисполкома. "Именно здесь формируется значительная часть добавленной стоимости, экспортных возможностей области. Поэтому недостаточная динамика некоторых организаций не может рассматриваться исключительно как их внутренняя проблема. Это влияет на общий результат, инвестиционные возможности региона, занятость и доходы людей", - сказал руководитель области. 

Остановился он и на инвестициях в основной капитал. "Руководителям следует оценить каждый значимый инвестиционный проект: какие работы выполнены, где требуется вмешательство органов власти, а где нужно качественнее организовать работу на местах, на конкретных предприятиях", - отметил Иван Крупко. 

"Наша задача на оставшуюся часть года - не просто удержать положительную динамику, а максимально создать более прочную основу для выполнения программы социально-экономического развития. У нас есть время, чтобы усилить работу по всем направлениям. И для этого каждый руководитель должен объективно оценивать положение дел, добиваться исполнения поставленных задач", - нацелил ответственных Иван Крупко.-0-
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