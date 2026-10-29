"Не просто рядом, а вместе": Могилевскому экономическому промышленно-технологическому колледжу - 95 лет

Глядя на современные учебные корпуса колледжа, даже не задумываешься о том, какую большую историю хранят эти стены. И она тесно связана с развитием города. В 1930 году в Могилеве построили завод искусственного волокна имени Куйбышева. И чтобы обеспечить предприятие кадрами, при нем появилась школа фабрично-заводского ученичества. Первый выпуск состоялся здесь в октябре 1931 года - именно эта дата и считается в МГЭПТК точкой отсчета."Сейчас мы готовим выпускников по 33 специальностям. У нас учится более 1,4 тыс. учащихся, - рассказывает директор МГЭПТК Олег Баханович. - И самый важный показатель успеха - востребованность наших выпускников. После окончания обучения они не идут на биржу. Своим трудом они прославляют себя, свои семьи, наш колледж, город и страну".О показателях говорят и значимые достижения МГЭПТК, которые отмечались на уровне как города и области, так и страны. "За последние семь лет мы трижды признавались лучшими в стране среди профессиональных учебных заведений по подготовке кадров. 18 раз мы как лучшее учреждение образования и науки Могилевской области были удостоены чести быть занесенными на областную Доску почета. 28 лет - лучшие в системе профессионального образования Могилевской области, а 26 лет - в городе. И два раза, по итогам 2015 и 2018 годов, наш колледж был занесен на Республиканскую доску Почета", - перечислил директор.Олег Баханович отмечает: каждая победа и достижение - это огромный и непростой труд всего коллектива, целой команды единомышленников, которые всегда готовы поддержать любую идею, умеют креативить, находить выход из любых ситуаций. "У нас сложился не просто коллектив. Здесь - настоящая семья. И дети, и работники в любой ситуации, в радости или горе, стараются быть не рядом, а вместе. Помогают, направляют, поддерживают друг друга", - делится руководитель.Работники колледжа, в свою очередь, говорят о том, что без Олега Бахановича не получилось бы ничего. Он для них не просто руководитель - это человек, который всем сердцем любит и болеет душой за свое дело, за ребят, которые учатся. Он умеет увлечь коллектив идеями, умеет поддержать и направить, требователен к окружающим - и не меньше к себе. Он новатор, который не боится вызовов, а смело идет вперед. За почти 30 лет своей работы из отстающего училища, находящегося на грани ликвидации, Олег Баханович сделал все, чтобы МГЭПТК сегодня гремел на всю страну."Хороший руководитель должен уметь брать на себя ответственность. И просчитывать все наперед: на пять, а если надо, то и на 100 шагов", - раскрывает профессиональный секрет директор.Одна из самых важных новаций, которую внедрил в работу колледжа Олег Баханович, - создание Центра профессиональной реабилитации и социальной адаптации людей с особенностями психофизического здоровья. "До нас такого не было - мы были первыми в стране. Мы не только помогли ребятам с проблемами со здоровьем получить востребованную профессию, но и вернули их в общество, показав, что они важная его часть, - рассказывает руководитель колледжа. - А с 2003 года стали готовить ребят и в интегрированных группах. Если состояние здоровья учащегося позволяет, они посещают пары, общаются со сверстниками, учатся творческим специальностям и не только. Это тоже важный момент. А с 2023 года мы ввели первыми в Беларуси вариант дистанционного обучения для детей, чье здоровье не позволяет покидать свое жилье. Чаще всего это ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата. На дистанционном обучении готовим операторов ЭВМ. В этом году набрали группу 15 человек - все они инвалиды I и II группы. Мы стараемся создавать им все условия для реализации".За это время колледж выпустил более 2,5 тыс. ребят с ограниченными возможностями. Олег Баханович приводит цифры статистики: 83% таких выпускников в дальнейшем продолжают работать по специальности. "А лучших мы оставляем себе - у нас трудится около 120 выпускников с инвалидностью. И это разные направления. Несмотря на проблемы со здоровьем, они профессиональные и творческие, они выкладываются на все сто в своем деле. Они востребованы, они не сидят в четырех стенах. И знаете, я совсем не удивлюсь, если кто-то из наших таких выпускников когда-нибудь получит Нобелевскую премию - они мотивированы и нацелены получать не только качественное образование, но и становиться лучшими в своем деле".Сегодня подготовка в колледже ведется по двум направлениям: профессионально-техническое и среднее специальное образование. И как рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Татьяна Красуцкая, каждая вступительная кампания показывает, что колледж популярен у абитуриентов."На сегодняшний день 788 ребят обучаются на дневной форме по направлению профтехобразования. Плюс еще 15 человек, которые получают профессионально-техническое образование, но в дистанционном формате, - рассказала она. - У нас всего 33 специальности, из них 21 - это профтехобразование. На этом уровне ребята могут получить такие квалификации, как страховой агент, оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин, электромонтер по ремонту и обслуживанию охранной и пожарной сигнализации, парикмахер-швея. Учащиеся, которые проходят обучение в Центре реабилитации, получают такие квалификации, как столяр, плотник, швея, овощевод, обувщик по ремонту обуви".Татьяна Красуцкая подчеркнула, что абитуриенты приходят высоко мотивированными и с достаточно высокими баллами. "Обучаясь в нашем колледже, парни и девушки получают рабочие профессии, которые всегда востребованы на рынке труда. На сегодняшний день у нас есть целый список нанимателей, которые хотят брать наших детей на работу. И они заинтересованы в них. У нас 100% распределение, - отметила она. - То есть настолько выстроена эта работа, что в момент приема в колледж у них уже есть первое рабочее место".Заведующая отделением среднего специального образования Марина Локшина рассказала о том, что направление среднего специального образования в колледже за время его работы существенно выросло: начинали с двух специальностей, а на данный момент их десять."На экономическом направлении мы готовим ребят по специальностям "бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "финансовая деятельность". А с этого учебного года мы возобновили подготовку по специальности "банковское дело". Есть спрос на таких специалистов, наш партнер, один из крупнейших банков страны, помог с оборудованием тематического класса и техническим обеспечением. Также мы готовим по специальностям: "визуальный мерчандайзинг"; "разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем"; "техническая эксплуатация, ремонт автомобилей"; "операционная деятельность в логистике"; "парикмахерское искусство и декоративная косметика". И в заочной форме - "монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации", - рассказала она. - На данный момент на нашем отделении обучается около 630 учащихся на дневной форме обучения и более 50 - на заочной".Большое количество направлений в подготовке ребят - это не прихоть, а соответствие реальным условиям, четкое изучение спроса на рынке труда. Марина Локшина подчеркивает, что в колледже заинтересованы не только в качественном образовании ребят, но и их дальнейшей успешной трудовой деятельности. "Наниматели всегда очень заинтересованы в наших выпускниках, потому что они выходят отсюда не теоретиками, а практико-ориентированными работниками. Это специалисты, которые не боятся начинать работать и хотят заявить о себе. Многие после идут в вузы - там у них есть возможность получить высшее образование по сокращенной программе. В целом мы создаем все условия для профессионального становления наших учащихся. Дело остается только за их включенностью и желанием учиться".Не только одним образовательным процессом живет сегодня колледж. Здесь уделяют большое внимание раскрытию творческих способностей учащихся, их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. В МГЭПТК работают творческие мастерские и кружки, где создаются настоящие произведения искусства, где берегут и возрождают народные белорусские ремесла, создают коллекции одежды и удивительные сувениры - в год изготавливаются около тысячи разнообразных изделий из соломки, льна, лозы, дерева и ткани. Директор колледжа Олег Баханович рассказывает, что сувениры, сделанные руками преподавателей и учащихся колледжа, можно найти в самых разных уголках планеты.Настоящей изюминкой колледжа стал духовно-просветительский центр имени Кирилла и Мефодия. Подобных в стране нет. Его открыли в 2019 году, и с того момента центр пополняется удивительными экспонатами. Он включает в себя четыре зала: "Главные религии Беларуси и мира", "Истоки истории и религии на Могилевских землях", "Православные святыни родного края" и "История православия". Центр является одной из частей музейного историко-художественного комплекса "Спадчына роднага края"."За семь лет существования музейного комплекса его посетили более 25 тыс. человек из 17 стран мира, - рассказывает педагог дополнительного образования Константин Моисеев. - Мы проводим здесь экскурсии для всех желающих - от воспитанников детских садов до наших ветеранов".Всего комплекс включает в себя 38 залов, восемь из них открылись сегодня, к 95-летию колледжа. Такой музейный комплекс - смелое решение, требующее кропотливой и вдумчивой работы. Идея принадлежала директору колледжа, а коллектив, как и их руководитель, трудностей не боится - своими руками из помещений они создали поистине уникальный музейный объект. И подтверждение тому - включение в 2025 году музея колледжа в реестр музеев Министерства культуры."Над ним трудилось более 500 человек - преподаватели и учащиеся. Для ребят это возможность на практике отработать полученные знания, внести свой вклад в развитие колледжа и оставить частичку своего творчества и души для следующих поколений учащихся", - отметил он.Всего здесь собрано около 11 тыс. документов и фотографий, более 5,5 тыс. других экспонатов. Комплекс расположен во втором учебном корпусе колледжа и занимает около 2 тыс. кв.м. Особое место отведено исторической и военно-патриотической тематике. Проходя по залам, удивляешься, сколько сил и любви было вложено в каждый из них. Помимо экспонатов, каждый тематически оформлен - и все это ручная работа. Расписанные стены, передающие антураж времени, настоящие фрески и картины - красота оформления захватывает дух. Пройдя по всем залам, понимаешь, что коллектив колледжа не упустил ни одного исторического периода, ни одной важной вехи в истории нашей страны, Могилевского края и самого Могилева.Несмотря на высокие достижения и награды, реализованные в жизнь смелые планы, в колледже всегда с уверенностью смотрят вперед и строят планы на будущее. Продолжится развитие материально-технической базы и улучшение условий для учащихся, будут разрабатываться новые учебные программы и подходы, потому что всегда нужно соответствовать времени. Здесь продолжат беречь историю и корни - ведь на это строится вся человеческая жизнь. А самое главное сокровище колледжа - люди, которые выбрали для себя непростую профессию, которые несут ответственность за образование и воспитание подрастающего поколения, и делают это с честью, любовью и настоящим профессионализмом.Анастасия ГУЗОВСКАЯ,фото Олега ФОЙНИЦКОГО,БЕЛТА.-0-