Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 29 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:23 Партия новых автомобилей скорой помощи поступила в Брест  Регионы
11:04 Оперативники задержали жителя Гродненской области с 3 кг психотропа  Регионы
11:00 От хаоса к четкой стратегии. Как I ВНС заложило фундамент новой политической системы независимой Беларуси Общество
10:58 Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза пассажирского автобуса на территорию ЕАЭС Общество
10:58 "Не просто рядом, а вместе": Могилевскому экономическому промышленно-технологическому колледжу - 95 лет Регионы
10:57 Финляндия наказана за нарушения на матче с футболистами Беларуси в Лиге наций  Спорт
10:54 На белорусской границе в автобусе из Польши нашли сладости с психотропом Регионы
10:50 Первая очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в аэропорту Гомеля Общество
10:48 Руководители промпредприятий ожидают сохранения текущей динамики производства и спроса на продукцию - опрос Экономика
10:33 Эстония разместит около 150 бункеров на границе с Россией В мире
10:30 Пьяная компания и чужое авто. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии под Наровлей Регионы
10:16 Более 2,9 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Минской области, обновив исторический максимум Регионы
10:06 Белорусские футболисты вышли в полуфинал юношеского ЧМ Спорт
10:04 Белорусская сторона участвует в гуманитарной операции в Алешках  Общество
10:00 Цифровой суверенитет: как NTechnology SIEM защищает от внешних рисков Общество
09:49 Машиностроение, агрохимия. Беларусь и бразильский штат Гояс намерены активизировать взаимодействие Экономика
09:41 Украинская делегация во главе с омбудсменом Лубинцом прибыла в Гомельский район Общество
09:36 Власти Пхукета объявили красный уровень опасности из-за угрозы наводнения В мире
09:21 На ядерном объекте США произошел радиационный выброс  В мире
09:08 "Нужно знать, как действовать!" Доктор медицинских наук про вирусы, создание вакцин и методах, спасающих жизни Общество
09:02 В аэропорт Гомеля прибыла российская делегация, которая принимает участие в гуманитарной операции в Алешках  Общество
09:00 Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026" Общество
08:34 Более 281 тыс. жителей Йемена покинули свои дома с начала августа из-за военных действий  В мире
08:15 Райские сады и фантастические пейзажи. Выставка о белорусской маляванке откроется в Минске  Афиша
07:52 БГУ приглашает на дистанционный образовательный интенсив "Осенний университет"  Общество
07:38 "Вашингтон" обыграл "Филадельфию", Алексей Протас забросил впервые в сезоне  Спорт
07:20 "Соперник использовал свой момент, а мы - нет". Главный тренер "Динамо" о поражении от "Барыса"  Спорт
07:06 Небольшие дожди и туман ожидаются в Беларуси сегодня  Общество
07:00 Главные новости за 28 октября Общество
07:00 Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении сотрудничества с Турцией через реализацию новых инициатив  Президент
Все новости
Все новости

"Не просто рядом, а вместе": Могилевскому экономическому промышленно-технологическому колледжу - 95 лет

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 октября 2026, 10:58

"Не просто рядом, а вместе": Могилевскому экономическому промышленно-технологическому колледжу - 95 лет

Новости темы "Репортаж"
"С куклой стать одним целым". Основатель Белорусского театра "Лялька" о специфике актерской игры
Воспитать мужество и дисциплину. Школьники рассказали, почему выбрали военно-патриотический класс
Могилевскому государственному экономическому промышленно-технологическому колледжу (МГЭПТК) исполняется 95 лет. За эти годы он прошел путь от школы фабрично-заводского ученичества до одного из ведущих колледжей страны. Здесь умеют хранить традиции и не боятся нового: создают музейный комплекс, внедряют современные подходы, воспитывают патриотизм делом, а не словом. В юбилейный день корреспонденты БЕЛТА побывали в колледже и выяснили, в чем секрет успеха коллектива и почему его выпускники нарасхват: у многих рабочее место появляется уже в момент зачисления.

Глядя на современные учебные корпуса колледжа, даже не задумываешься о том, какую большую историю хранят эти стены. И она тесно связана с развитием города. В 1930 году в Могилеве построили завод искусственного волокна имени Куйбышева. И чтобы обеспечить предприятие кадрами, при нем появилась школа фабрично-заводского ученичества. Первый выпуск состоялся здесь в октябре 1931 года - именно эта дата и считается в МГЭПТК точкой отсчета.
"Сейчас мы готовим выпускников по 33 специальностям. У нас учится более 1,4 тыс. учащихся, - рассказывает директор МГЭПТК Олег Баханович. - И самый важный показатель успеха - востребованность наших выпускников. После окончания обучения они не идут на биржу. Своим трудом они прославляют себя, свои семьи, наш колледж, город и страну".

О показателях говорят и значимые достижения МГЭПТК, которые отмечались на уровне как города и области, так и страны. "За последние семь лет мы трижды признавались лучшими в стране среди профессиональных учебных заведений по подготовке кадров. 18 раз мы как лучшее учреждение образования и науки Могилевской области были удостоены чести быть занесенными на областную Доску почета. 28 лет - лучшие в системе профессионального образования Могилевской области, а 26 лет - в городе. И два раза, по итогам 2015 и 2018 годов, наш колледж был занесен на Республиканскую доску Почета", - перечислил директор.
Олег Баханович отмечает: каждая победа и достижение - это огромный и непростой труд всего коллектива, целой команды единомышленников, которые всегда готовы поддержать любую идею, умеют креативить, находить выход из любых ситуаций. "У нас сложился не просто коллектив. Здесь - настоящая семья. И дети, и работники в любой ситуации, в радости или горе, стараются быть не рядом, а вместе. Помогают, направляют, поддерживают друг друга", - делится руководитель.

Работники колледжа, в свою очередь, говорят о том, что без Олега Бахановича не получилось бы ничего. Он для них не просто руководитель - это человек, который всем сердцем любит и болеет душой за свое дело, за ребят, которые учатся. Он умеет увлечь коллектив идеями, умеет поддержать и направить, требователен к окружающим - и не меньше к себе. Он новатор, который не боится вызовов, а смело идет вперед. За почти 30 лет своей работы из отстающего училища, находящегося на грани ликвидации, Олег Баханович сделал все, чтобы МГЭПТК сегодня гремел на всю страну.
"Хороший руководитель должен уметь брать на себя ответственность. И просчитывать все наперед: на пять, а если надо, то и на 100 шагов", - раскрывает профессиональный секрет директор.

Одна из самых важных новаций, которую внедрил в работу колледжа Олег Баханович, - создание Центра профессиональной реабилитации и социальной адаптации людей с особенностями психофизического здоровья. "До нас такого не было - мы были первыми в стране. Мы не только помогли ребятам с проблемами со здоровьем получить востребованную профессию, но и вернули их в общество, показав, что они важная его часть, - рассказывает руководитель колледжа. - А с 2003 года стали готовить ребят и в интегрированных группах. Если состояние здоровья учащегося позволяет, они посещают пары, общаются со сверстниками, учатся творческим специальностям и не только. Это тоже важный момент. А с 2023 года мы ввели первыми в Беларуси вариант дистанционного обучения для детей, чье здоровье не позволяет покидать свое жилье. Чаще всего это ребята с проблемами опорно-двигательного аппарата. На дистанционном обучении готовим операторов ЭВМ. В этом году набрали группу 15 человек - все они инвалиды I и II группы. Мы стараемся создавать им все условия для реализации".
За это время колледж выпустил более 2,5 тыс. ребят с ограниченными возможностями. Олег Баханович приводит цифры статистики: 83% таких выпускников в дальнейшем продолжают работать по специальности. "А лучших мы оставляем себе - у нас трудится около 120 выпускников с инвалидностью. И это разные направления. Несмотря на проблемы со здоровьем, они профессиональные и творческие, они выкладываются на все сто в своем деле. Они востребованы, они не сидят в четырех стенах. И знаете, я совсем не удивлюсь, если кто-то из наших таких выпускников когда-нибудь получит Нобелевскую премию - они мотивированы и нацелены получать не только качественное образование, но и становиться лучшими в своем деле". 

Сегодня подготовка в колледже ведется по двум направлениям: профессионально-техническое и среднее специальное образование. И как рассказала заместитель директора по учебно-производственной работе Татьяна Красуцкая, каждая вступительная кампания показывает, что колледж популярен у абитуриентов.
"На сегодняшний день 788 ребят обучаются на дневной форме по направлению профтехобразования. Плюс еще 15 человек, которые получают профессионально-техническое образование, но в дистанционном формате, - рассказала она. - У нас всего 33 специальности, из них 21 - это профтехобразование. На этом уровне ребята могут получить такие квалификации, как страховой агент, оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин, электромонтер по ремонту и обслуживанию охранной и пожарной сигнализации, парикмахер-швея. Учащиеся, которые проходят обучение в Центре реабилитации, получают такие квалификации, как столяр, плотник, швея, овощевод, обувщик по ремонту обуви".
Татьяна Красуцкая подчеркнула, что абитуриенты приходят высоко мотивированными и с достаточно высокими баллами. "Обучаясь в нашем колледже, парни и девушки получают рабочие профессии, которые всегда востребованы на рынке труда. На сегодняшний день у нас есть целый список нанимателей, которые хотят брать наших детей на работу. И они заинтересованы в них. У нас 100% распределение, - отметила она. - То есть настолько выстроена эта работа, что в момент приема в колледж у них уже есть первое рабочее место".
Заведующая отделением среднего специального образования Марина Локшина рассказала о том, что направление среднего специального образования в колледже за время его работы существенно выросло: начинали с двух специальностей, а на данный момент их десять.
"На экономическом направлении мы готовим ребят по специальностям "бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "финансовая деятельность". А с этого учебного года мы возобновили подготовку по специальности "банковское дело". Есть спрос на таких специалистов, наш партнер, один из крупнейших банков страны, помог с оборудованием тематического класса и техническим обеспечением. Также мы готовим по специальностям: "визуальный мерчандайзинг"; "разработка и сопровождение программного обеспечения информационных систем"; "техническая эксплуатация, ремонт автомобилей"; "операционная деятельность в логистике"; "парикмахерское искусство и декоративная косметика". И в заочной форме - "монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации", - рассказала она. - На данный момент на нашем отделении обучается около 630 учащихся на дневной форме обучения и более 50 - на заочной".
Большое количество направлений в подготовке ребят - это не прихоть, а соответствие реальным условиям, четкое изучение спроса на рынке труда. Марина Локшина подчеркивает, что в колледже заинтересованы не только в качественном образовании ребят, но и их дальнейшей успешной трудовой деятельности. "Наниматели всегда очень заинтересованы в наших выпускниках, потому что они выходят отсюда не теоретиками, а практико-ориентированными работниками. Это специалисты, которые не боятся начинать работать и хотят заявить о себе. Многие после идут в вузы - там у них есть возможность получить высшее образование по сокращенной программе. В целом мы создаем все условия для профессионального становления наших учащихся. Дело остается только за их включенностью и желанием учиться".
Не только одним образовательным процессом живет сегодня колледж. Здесь уделяют большое внимание раскрытию творческих способностей учащихся, их патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. В МГЭПТК работают творческие мастерские и кружки, где создаются настоящие произведения искусства, где берегут и возрождают народные белорусские ремесла, создают коллекции одежды и удивительные сувениры - в год изготавливаются около тысячи разнообразных изделий из соломки, льна, лозы, дерева и ткани. Директор колледжа Олег Баханович рассказывает, что сувениры, сделанные руками преподавателей и учащихся колледжа, можно найти в самых разных уголках планеты.
Настоящей изюминкой колледжа стал духовно-просветительский центр имени Кирилла и Мефодия. Подобных в стране нет. Его открыли в 2019 году, и с того момента центр пополняется удивительными экспонатами. Он включает в себя четыре зала: "Главные религии Беларуси и мира", "Истоки истории и религии на Могилевских землях", "Православные святыни родного края" и "История православия". Центр является одной из частей музейного историко-художественного комплекса "Спадчына роднага края".
"За семь лет существования музейного комплекса его посетили более 25 тыс. человек из 17 стран мира, - рассказывает педагог дополнительного образования Константин Моисеев. - Мы проводим здесь экскурсии для всех желающих - от воспитанников детских садов до наших ветеранов".
Всего комплекс включает в себя 38 залов, восемь из них открылись сегодня, к 95-летию колледжа. Такой музейный комплекс - смелое решение, требующее кропотливой и вдумчивой работы. Идея принадлежала директору колледжа, а коллектив, как и их руководитель, трудностей не боится - своими руками из помещений они создали поистине уникальный музейный объект. И подтверждение тому - включение в 2025 году музея колледжа в реестр музеев Министерства культуры. 
"Над ним трудилось более 500 человек - преподаватели и учащиеся. Для ребят это возможность на практике отработать полученные знания, внести свой вклад в развитие колледжа и оставить частичку своего творчества и души для следующих поколений учащихся", - отметил он.
Всего здесь собрано около 11 тыс. документов и фотографий, более 5,5 тыс. других экспонатов. Комплекс расположен во втором учебном корпусе колледжа и занимает около 2 тыс. кв.м. Особое место отведено исторической и военно-патриотической тематике. Проходя по залам, удивляешься, сколько сил и любви было вложено в каждый из них. Помимо экспонатов, каждый тематически оформлен - и все это ручная работа. Расписанные стены, передающие антураж времени, настоящие фрески и картины - красота оформления захватывает дух. Пройдя по всем залам, понимаешь, что коллектив колледжа не упустил ни одного исторического периода, ни одной важной вехи в истории нашей страны, Могилевского края и самого Могилева.
Несмотря на высокие достижения и награды, реализованные в жизнь смелые планы, в колледже всегда с уверенностью смотрят вперед и строят планы на будущее. Продолжится развитие материально-технической базы и улучшение условий для учащихся, будут разрабатываться новые учебные программы и подходы, потому что всегда нужно соответствовать времени. Здесь продолжат беречь историю и корни - ведь на это строится вся человеческая жизнь. А самое главное сокровище колледжа - люди, которые выбрали для себя непростую профессию, которые несут ответственность за образование и воспитание подрастающего поколения, и делают это с честью, любовью и настоящим профессионализмом.

Анастасия ГУЗОВСКАЯ,
фото Олега ФОЙНИЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
Теги
Могилев образование репортаж
Новости рубрики Регионы
Партия новых автомобилей скорой помощи поступила в Брест 
Скриншот видео МВД Оперативники задержали жителя Гродненской области с 3 кг психотропа 
Фото ГКСЭ На белорусской границе в автобусе из Польши нашли сладости с психотропом
Фото Следственного комитета Беларуси Пьяная компания и чужое авто. Следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии под Наровлей
Фото из архива Более 2,9 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Минской области, обновив исторический максимум
Пилотный проект по увеличению мощности для ЭЗС без реконструкции сетей реализовали в Витебской области
  • Главная
  • "Не просто рядом, а вместе": Могилевскому экономическому промышленно-технологическому колледжу - 95 лет
    • Главное
    Белорусская сторона участвует в гуманитарной операции в Алешках 
    Первая очная встреча российской и украинской делегаций состоялась в аэропорту Гомеля
    От хаоса к четкой стратегии. Как I ВНС заложило фундамент новой политической системы независимой Беларуси
    Будущее улыбок в Минске: что покажут на форуме "Стоматология Беларуси 2026"
    Топ-новости
    Указом Президента изменен порядок проведения обязательной государственной дактилоскопии
    Дмитрий Корзюк освобожден от должности замминистра внутренних дел Беларуси 
    "Нужно знать, как действовать!" Доктор медицинских наук про вирусы, создание вакцин и методах, спасающих жизни
    Цифровой суверенитет: как NTechnology SIEM защищает от внешних рисков
    Машиностроение, агрохимия. Беларусь и бразильский штат Гояс намерены активизировать взаимодействие
    Кооперацию стран ЕАЭС в промышленности и сельском хозяйстве обсудили Петкевич и министр ЕЭК
    У нас зараз ёсць інтарэс моладзі да мовы - Дмитрий Жук
    Лукашенко оценил полесские пампушки. Узнали, как их приготовить
    По две на одного жителя. Сколько книг производят в Беларуси, рассказали в Мининформе
    Новую книгу из серии "Геноцид белорусского народа", посвященную сожженным деревням, презентовали в Минске
    Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 29 октября
    Белоруска Лашкевич стала чемпионкой Европы по плаванию на спине среди глухих
    Нацбанк снижает расчетные величины стандартного риска на ноябрь 
    Мобильные платформы и цифровая геология: Беларусь и Россия расширяют экологическое сотрудничество
    Белорусский опыт цифровизации статистики представлен в Ташкенте
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.