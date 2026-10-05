Не привыкла останавливаться: как минчанка прошла путь от курсанта до подполковника

В 2003 году Анастасия окончила гимназию №146 Минска. Вместе с подругой по парте они решили поступать в Колледж МВД. Конкурс для девушек был серьезным, но обе успешно прошли вступительные испытания и поступили в группу где обучали дознавателей. Вскоре учебное заведение реорганизовали, и обучение Анастасии продолжилось уже на факультете милиции Академии МВД, где готовили в то время оперативных сотрудников для криминальной милиции города Минска. Возможно, именно этот переломный момент предопределил дальнейшую судьбу нашей героини. В группе было 28 курсантов, из которых 16 - девушки (в последующем группу называли "женский батальон"). Несмотря на то, что девушек оказалось больше, обязанности никто не делил по принципу "это мужская работа". Суточные наряды, учеба, дисциплина - все выполняли одинаково.После окончания Академии в 2008 году Анастасию направили в инспекцию по делам несовершеннолетних Московского РУВД Минска. Казалось бы, служба началась, все идет своим чередом. Но у самой Анастасии был другой план. "Когда я впервые оказалась на практике в отделе уголовного розыска, меня поразила не столько романтика, сколько масштаб ответственности, - вспоминает Анастасия. - Многие отговаривали, мол, это не женское дело, слишком тяжело морально и физически. Но я чувствовала, что это мое. Мне хотелось не просто наблюдать за процессом, а самой разбираться в сложных головоломках, искать преступников и восстанавливать справедливость. Уже тогда я понимала, что добьюсь своего и дальнейшую службу я буду проходить в отделе уголовного розыска".В те годы женщин в оперативные подразделения уголовного розыска Минского гарнизона практически не принимали. Но Анастасию это не остановило. В 2009 году мечта сбылась - ее перевели в ОУР Московского РУВД Минска и назначили оперуполномоченным по линии раскрытия краж и угонов автотранспорта.Работа быстро показала, что уголовный розыск - это не киношные погони и красивые истории о раскрытии преступлений за несколько часов. За каждым делом - большое количество работы, поиск информации, установление обстоятельств и свидетелей, которые могут помочь восстановить картину произошедшего. Анастасия вместе с напарником занималась раскрытием краж и угонов автотранспорта, а также "популярными" в то время кражами зеркал, парктроников и магнитол. В успешно раскрытых делах фигурировали и дорогостоящие машины, которые после хищения пытались вывезти за границу. Большое количество ночей было проведено в изобличении и поимке злоумышленников, которые воровали автозапчасти с автомашин, установлении каналов сбыта похищенного имущества.Позже Анастасия работала и на других линиях, доказывая свой профессионализм. Так доросла до старшего оперуполномоченного по особо важным делам. Но еще один важный поворот в ее жизни произошел именно в отделе уголовного розыска. Здесь она встретила будущего мужа Сергея - в то время сотрудника ОУР городского отдела милиции №1. Получилась семья, в которой профессиональные разговоры иногда продолжаются и дома.В 2012 году у Анастасии и Сергея родился первый сын Анатолий. Долго оставаться в декретном отпуске она не смогла - уже в декабре 2013 года вернулась на службу. Через несколько лет в семье появился второй сын Артемий, а в 2019 году - дочь Ярослава. Сегодня у каждого ребенка свое увлечение. Анатолий занимается футболом и хоккеем, Артемий - шахматами и судомоделированием, Ярослава занимается художественной гимнастикой, рисует, играет в шахматы и выступает на сцене гимназии в составе коллектива "Волшебные голоса".А еще дети растут в семье, где тема работы родителей неизбежно появляется за ужином. Иногда Анастасия и Сергей обсуждают очередной рабочий "квест" - например, как установить человека, который может быть причастен к преступлению. Дети слушают и уже сейчас рассуждают о том, что в будущем тоже хотели бы стать оперативниками. Впрочем, у Анастасии есть и хобби, которое появилось во время декретного отпуска.Когда в семье появилась мечта о собственном доме, супруги приобрели участок в живописном месте. Анастасия решила не ограничиваться выбором готового проекта. Она сама занялась проектированием дома, интерьером и ландшафтным дизайном. Привычка докапываться до деталей и доводить дело до результата пригодилась и здесь.В итоге у сотрудника уголовного розыска появилось хобби, на первый взгляд совершенно не связанное с профессией. "Многие удивляются, как в моей жизни уживаются протоколы, оперативные сводки и чертежи будущего дома, - делится подполковник милиции Анастасия Лях. - Но для меня это звенья одной цепи. В уголовном розыске ты учишься видеть картину целиком, не упуская из виду ни одной мелочи. Точно так же я подхожу и к проектированию: если фундамент заложен правильно, а каждый кирпичик на своем месте, то и дом будет стоять крепко, и дело будет раскрыто".В 2022 году Анастасия вернулась на службу уже в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам ОУР криминальной милиции УВД администрации Московского района Минска. Ей присвоили звание подполковника милиции.На этом многие, вероятно, сказали бы себе: карьерная цель достигнута. Но Анастасия не из тех, кто легко ставит точку. Она поступила в Академию МВД на факультет переподготовки кадров по специальности "психофизиологические исследования с использованием полиграфа". Сейчас продолжает обучение.Получается, после более чем 15 лет службы в уголовном розыске она снова оказалась в роли слушателя: снова занятия, новые знания, экзамены. Только теперь за плечами - большой практический опыт. Анастасия признается, что именно дети стали ее главным стимулом не останавливаться на достигнутом. "Когда я прихожу домой после тяжелой смены, а дети наперебой рассказывают о своих успехах в шахматах или гимнастике, я понимаю: я не имею права стоять на месте, - продолжает Анастасия. - Я хочу быть для них примером того, что в жизни нет ничего невозможного, если ты готов учиться и работать. Даже сейчас, когда я снова села за парту в Академии МВД, я вижу в их глазах гордость. И это, пожалуй, самая важная награда, которую может получить офицер".За годы службы Анастасии неоднократно предлагали перейти в другие подразделения. Она каждый раз оставалась в уголовном розыске УВД администрации Московского района Минска. В марте 2025 года на встрече с министром внутренних дел ее спросили о службе, и Анастасия без долгих раздумий отметила, что служит в лучшем подразделении Беларуси.За этой уверенностью - не только профессиональная привязанность. Уголовный розыск стал частью ее жизни: здесь она начинала, здесь встретила мужа, здесь прошла путь от молодого оперуполномоченного до подполковника. И, похоже, именно поэтому менять направление она пока не собирается. "Уголовный розыск - это не просто отдел в здании УВД, - говорит подполковник милиции. - Это состояние души, это люди, которые стали для меня второй семьей. Здесь я научилась не сдаваться, когда кажется, что зацепок больше нет. И если сегодня я могу передать этот опыт молодым коллегам, а завтра - применить новые знания полиграфолога, чтобы докопаться до истины, значит, я на своем месте. Цели в жизни всегда найдутся. Главное - не терять азарта и желания двигаться вперед".Ее история началась в семье, где служба была привычной частью жизни. Затем был собственный выбор, вопреки некоторым обстоятельствам, - попасть в уголовный розыск. Потом появились семья, трое детей, дом, новое образование. А впереди у Анастасии - снова учеба. Потому что для человека с таким характером остановка - это, скорее, короткая пауза перед следующей целью.Фото предоставлены пресс-службой Московского РУВД Минска,БЕЛТА.-0-