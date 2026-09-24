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Не повторять чужих ошибок: в Московском РУВД подросткам рассказали о последствиях правонарушений

Опубликовано:

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Регионы
24 сентября 2026, 18:42

Не повторять чужих ошибок: в Московском РУВД подросткам рассказали о последствиях правонарушений

Фото Московского РУВД Минска
Фото Московского РУВД Минска
Фото Московского РУВД Минска
24 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Московского РУВД Минска совместно с представителями прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних и врачом-психиатром-наркологом встретились с подростками, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник инспекции по делам несовершеннолетних подполковник милиции Игорь Коваленя предложил подросткам открытый формат общения и рассказал о последствиях правонарушений, связанных с употреблением алкоголя и запрещенных веществ. "Многие ошибочно полагают, что возраст до 18 лет является своего рода щитом от законного наказания. Это не так", - отметил Игорь Коваленя. Он обратил внимание на предусмотренную законодательством ответственность за преступления, связанные с наркотиками, и призвал подростков оценивать последствия своих поступков заранее и не идти на рискованный шаг ради шутки или другой мимолетной цели. Отдельно представитель милиции остановился на поведении несовершеннолетних в социальных сетях. По его словам, фотографии и видеозаписи, которые подростки размещают в интернете, в том числе с распитием алкоголя, могут иметь правовые последствия.

Врач-психиатр-нарколог Елена Лиля рассказала ребятам о медицинских последствиях употребления психоактивных веществ. Она входит в состав комиссии по делам несовершеннолетних и участвует в профилактической работе с подростками, совершившими правонарушения, связанные с употреблением алкоголя, курительных смесей и других психоактивных веществ. "К сожалению, встречаются случаи, когда у подростков формируется синдром зависимости от психостимуляторов или нескольких видов наркотических веществ", - рассказала врач.

По ее словам, особенно опасны синтетические психостимуляторы. В отдельных случаях, отметила специалист, психическая зависимость может сформироваться очень быстро. При тяжелой зависимости подросткам может потребоваться длительное лечение и специализированная помощь. Она подчеркнула, что профилактика должна быть направлена не только на предупреждение зависимости, но и на формирование у подростков бережного отношения к собственному здоровью. "Любить себя - это значит не травить себя. Лучше искать радость в увлечениях, занятиях и мероприятиях, которые делают человека более целостным и увлеченным", - сказала специалист.

Во время встречи подростки могли задавать вопросы и рассказывать о собственном опыте. Один из участников, который ранее совершил правонарушение и сейчас проходит индивидуальную профилактическую работу, отметил, что после общения со специалистами сделал для себя выводы. "Я понял, что алкоголь - это не игра и не способ стать взрослым раньше времени. Не в моем возрасте пробовать спиртное, да и вообще от алкоголя лучше отказаться - хотя бы ради здоровья", - сказал подросток.

По его словам, такие встречи помогают понять, к каким последствиям могут привести необдуманные поступки. "Нас предупреждают, чтобы не было проблем с законом и родителями, таким образом нас оберегают", - отметил он. Подросток также обратился к сверстникам, которые оказались в похожей ситуации, с призывом не ориентироваться на чужой пример. "Надо взяться за голову, не совершать правонарушений и не смотреть на других", - сказал он.

В Московском РУВД подчеркнули, что профилактическая работа с несовершеннолетними продолжается и после подобных встреч. Ее задача - помочь подросткам осознать последствия противоправного поведения и не допустить повторения правонарушений. Во встрече также приняли участие помощник прокурора по особым поручениям Ольга Потапенко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Светлана Кудина и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Московского РУВД.

Диалог состоялся в рамках акции "Делай правильный выбор", которая направлена на противодействие незаконному обороту наркотиков и проходит в Беларуси с 21 по 27 сентября.-0-
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