В этом году на Республиканском смотре-конкурсе профмастерства старший участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского РОВД Витебска Валерий Величко и участковый инспектор Октябрьского РОВД Витебска Алексей Круглик вышли на первые места в своих категориях. Они рассказали корреспонденту БЕЛТА, как долго шли к победе, поделились впечатлениями от состязаний и отметили, что главный принцип в их работе с проблемными подростками и взрослыми - не наказать, а помочь преодолеть проблему и встать на путь исправления.

Валерий Величко начинал карьеру со службы в Вооруженных Силах и 14 лет стоял на страже спокойствия Родины. Он получил педагогическое образование, и потому в милиции сразу выбрал работу с детьми. В ИДН он трудится уже 12 лет, доказывая подопечным собственным примером, как спорт закаляет настоящих мужчин, а большая цель заставляет двигаться вперед и не сворачивать с выбранного пути. Валерий Величко начинал карьеру со службы в Вооруженных Силах и 14 лет стоял на страже спокойствия Родины. Он получил педагогическое образование, и потому в милиции сразу выбрал работу с детьми. В ИДН он трудится уже 12 лет, доказывая подопечным собственным примером, как спорт закаляет настоящих мужчин, а большая цель заставляет двигаться вперед и не сворачивать с выбранного пути.

Витебчанин рассказывает, какие нарушения дети чаще всего совершают в последние годы и как меняется их жизнь после исправления. "Подростки, которых мы берем на профилактический учет, как правило, попадаются нетрезвыми в общественных местах или на так называемых вписках на квартирах, где собираются шумные компании. Иногда это ребята из хороших семей и престижных учреждений образования и их проступок - разовый. Обычно такие школьники быстро понимают, что натворили, прислушиваются к нам, когда мы рассказываем о последствиях, с которыми они могут столкнуться во взрослой жизни. Самый лучший результат нашей работы, по моему мнению, - когда ребят на таком учете становится меньше. Этому помогают профилактические встречи с подрастающим поколением, приобщение трудных подростков к спорту, вовлечение в культурные мероприятия. Я сам с детства занимаюсь спортом и всегда говорю особенно мальчишкам, что такое увлечение воспитывает настоящего мужчину, потому что здесь нужно быть упорным, целеустремленным, уметь с честью принимать поражение, стремиться к победе и обязательно уважать своего соперника. Спорт также воспитывает командный дух, ты учишься подставлять плечо товарищу, отвечать не только за себя. Такие качества потом пригодятся ребятам в жизни, семейных отношениях. Я считаю, что для инспектора ИДН важно уметь слышать своих подопечных, знать и понимать их интересы, подходить к каждому индивидуально, помогать развивать их сильные стороны, чтобы они видели, на что могут быть способны", - уверен Валерий Величко. Витебчанин рассказывает, какие нарушения дети чаще всего совершают в последние годы и как меняется их жизнь после исправления. "Подростки, которых мы берем на профилактический учет, как правило, попадаются нетрезвыми в общественных местах или на так называемых вписках на квартирах, где собираются шумные компании. Иногда это ребята из хороших семей и престижных учреждений образования и их проступок - разовый. Обычно такие школьники быстро понимают, что натворили, прислушиваются к нам, когда мы рассказываем о последствиях, с которыми они могут столкнуться во взрослой жизни. Самый лучший результат нашей работы, по моему мнению, - когда ребят на таком учете становится меньше. Этому помогают профилактические встречи с подрастающим поколением, приобщение трудных подростков к спорту, вовлечение в культурные мероприятия. Я сам с детства занимаюсь спортом и всегда говорю особенно мальчишкам, что такое увлечение воспитывает настоящего мужчину, потому что здесь нужно быть упорным, целеустремленным, уметь с честью принимать поражение, стремиться к победе и обязательно уважать своего соперника. Спорт также воспитывает командный дух, ты учишься подставлять плечо товарищу, отвечать не только за себя. Такие качества потом пригодятся ребятам в жизни, семейных отношениях. Я считаю, что для инспектора ИДН важно уметь слышать своих подопечных, знать и понимать их интересы, подходить к каждому индивидуально, помогать развивать их сильные стороны, чтобы они видели, на что могут быть способны", - уверен Валерий Величко.

К своей победе в республиканском профконкурсе он шел шесть лет, набираясь опыта и анализируя то, что у него не получалось раньше. "Готовились мы всей командой, с коллегами, которые представляли область в финале. До сборов я дома самостоятельно повторял все, что мог. Признаюсь, победа стала для меня неожиданностью. Я рассчитывал, что окажусь в призерах, и старался больше вывести всю сборную области в лидеры, но оказалось, что в своей номинации я показал лучший результат", - делится инспектор ИДН. К своей победе в республиканском профконкурсе он шел шесть лет, набираясь опыта и анализируя то, что у него не получалось раньше. "Готовились мы всей командой, с коллегами, которые представляли область в финале. До сборов я дома самостоятельно повторял все, что мог. Признаюсь, победа стала для меня неожиданностью. Я рассчитывал, что окажусь в призерах, и старался больше вывести всю сборную области в лидеры, но оказалось, что в своей номинации я показал лучший результат", - делится инспектор ИДН.

За него в Витебске болели супруга и коллеги. "Когда узнал итоговые результаты на соревнованиях, сразу же позвонил жене и своему руководителю. Все очень обрадовались, поздравляли, а для меня это было, как будто во сне, мне казалось, что все не со мной происходит", - говорит Валерий. За него в Витебске болели супруга и коллеги. "Когда узнал итоговые результаты на соревнованиях, сразу же позвонил жене и своему руководителю. Все очень обрадовались, поздравляли, а для меня это было, как будто во сне, мне казалось, что все не со мной происходит", - говорит Валерий.





Он отмечает, что в республиканском туре ему пришлось непросто, ведь там и задания более трудные, чем на областном этапе, и соперники сильнее. "В финале чувствовалось волнение, это психологически сложнее, потому что ответственность намного выше, очень хотелось не подвести команду. И я старался выдать свой максимум", - подчеркивает витебчанин.

И еще больше радости у него было за коллегу и товарища по команде Алексея Круглика, с которым Валерий готовился к серьезному состязанию. Кстати, за победу в конкурсе оба инспектора получили служебные авто, так что принесли пользу не только себе, но и сослуживцам. И еще больше радости у него было за коллегу и товарища по команде Алексея Круглика, с которым Валерий готовился к серьезному состязанию. Кстати, за победу в конкурсе оба инспектора получили служебные авто, так что принесли пользу не только себе, но и сослуживцам.

Алексей в этот раз сделал четвертую попытку завоевать золото в профсоревновании, и для него это стало особенно важной целью, так как его ждет повышение по службе, и он уже не сможет принимать участие в конкурсе, как участковый инспектор. "Мне очень нравятся такие испытания, это возможность преодолеть прежде всего себя. Самым трудным для меня всегда был этап огневой подготовки, в нем у меня были ошибки, но в этот раз я все сделал на отлично. Когда увидел, как отстрелял, даже вскрикнул от радости, потому что впервые так хорошо показал себя. Думаю, повлияло то, что тренировки по стрельбе были особенно усиленными в этом году. Самым легким для меня стало задание по медподготовке, я дома с супругой, а она работает в здравоохранении, учился накладывать повязки, изучал теорию. К слову, в течение года, зная, что буду участвовать в конкурсе, старался изучать все изменения в законодательстве, чтобы быть теоретически подкованным, так что перед финалом за это не сильно переживал", - рассказывает он. Алексей в этот раз сделал четвертую попытку завоевать золото в профсоревновании, и для него это стало особенно важной целью, так как его ждет повышение по службе, и он уже не сможет принимать участие в конкурсе, как участковый инспектор. "Мне очень нравятся такие испытания, это возможность преодолеть прежде всего себя. Самым трудным для меня всегда был этап огневой подготовки, в нем у меня были ошибки, но в этот раз я все сделал на отлично. Когда увидел, как отстрелял, даже вскрикнул от радости, потому что впервые так хорошо показал себя. Думаю, повлияло то, что тренировки по стрельбе были особенно усиленными в этом году. Самым легким для меня стало задание по медподготовке, я дома с супругой, а она работает в здравоохранении, учился накладывать повязки, изучал теорию. К слову, в течение года, зная, что буду участвовать в конкурсе, старался изучать все изменения в законодательстве, чтобы быть теоретически подкованным, так что перед финалом за это не сильно переживал", - рассказывает он.

Уже с первых заданий он вместе с коллегой из Докшицкого РОВД вышел в лидеры. "Это было, с одной стороны, приятно, а с другой - повышало уровень ответственности, потому что нужно было держать планку. Вообще волнение в этот раз удавалось сдерживать, все-таки регулярное участие в таких конкурсах дает свой плюс. К тому же в некоторых случаях помогал практический опыт, например, когда рассказывал о правилах задержания нарушителя. Мне бы хотелось в дальнейшем попробовать себя в конкурсе уже в другом качестве, например, как наставник", - отмечает он. Уже с первых заданий он вместе с коллегой из Докшицкого РОВД вышел в лидеры. "Это было, с одной стороны, приятно, а с другой - повышало уровень ответственности, потому что нужно было держать планку. Вообще волнение в этот раз удавалось сдерживать, все-таки регулярное участие в таких конкурсах дает свой плюс. К тому же в некоторых случаях помогал практический опыт, например, когда рассказывал о правилах задержания нарушителя. Мне бы хотелось в дальнейшем попробовать себя в конкурсе уже в другом качестве, например, как наставник", - отмечает он.

Говоря о работе, Алексей Круглик подчеркивает, что ему чаще всего приходится иметь дело со взрослыми. "Обычно это граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. Нередко их приходится отправлять в ЛТП. Трудотерапия им почти всегда идет на пользу, и не только им. Когда видишь, какими они были раньше и доставляли неприятности своим родным, а потом какими стали после отказа от алкоголя, душа радуется за тех, кто смог преодолеть пагубные привычки. Мы не стремимся наказать за проступки, наша цель - помочь таким людям исправиться, вернуться к нормальной жизни и сохранить хорошие отношения в семье", - говорит Алексей Круглик. Говоря о работе, Алексей Круглик подчеркивает, что ему чаще всего приходится иметь дело со взрослыми. "Обычно это граждане, злоупотребляющие спиртными напитками. Нередко их приходится отправлять в ЛТП. Трудотерапия им почти всегда идет на пользу, и не только им. Когда видишь, какими они были раньше и доставляли неприятности своим родным, а потом какими стали после отказа от алкоголя, душа радуется за тех, кто смог преодолеть пагубные привычки. Мы не стремимся наказать за проступки, наша цель - помочь таким людям исправиться, вернуться к нормальной жизни и сохранить хорошие отношения в семье", - говорит Алексей Круглик.

Алеся ПУШНЯКОВА, Алеся ПУШНЯКОВА,

фото Александра ХИТРОВА и из архива Алексея КРУГЛИКА,

БЕЛТА.-0-