Война забирает у людей не только жизни, иногда - и имена. Поэтому в Беларуси даже спустя 81 год после окончания Великой Отечественной войны продолжают поисковую работу и увековечивают память невинных жертв и защитников. Так, в Кобринском районе из небытия возвратили имя Михаила Павловича Манойленко 1918 года рождения. Он - уроженец села Дроздовицы Городнянского района Черниговской области. Его останки были обнаружены в нынешнем мае в урочище Зимники 52-м отдельным поисковым специализированным батальоном Вооруженных Сил.

"В современной Беларуси мы не делим людей по национальности. Чтим память каждого советского воина, отдавшего жизнь за свободу и независимость нашей общей Родины. Борьба с врагом была непримиримой. Мы помним подвиги, увековечиваем их в обелисках и мемориалах, но прежде - в сердцах и умах молодого поколения", - сказала заместитель председателя Кобринского райисполкома Анна Бринчук.

Благодаря комплексной поисковой работе по всей Беларуси выявляются новые факты захоронений жертв той жестокой и кровопролитной войны. "Поисковая работа и ее итоги - это оплот исторической правды, которую не заглушить, не стереть, не забыть, как бы этого не хотелось коллективному Западу. Мы свято чтим свою историю и подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнула Анна Бринчук.

В Кобринском районе проделали кропотливую работу, чтобы установить личность неизвестного защитника. Его тело во время Великой Отечественной войны в лесу нашел один из местных жителей. Воина там похоронили. Сельчане сделали ограду и установили крест с надписью "Неизвестный офицер", ухаживали за могилой. Во время архивно-исследовательской работы удалось найти сведения об участнике партизанского соединения им. Попудренко Михаиле Манойленко. Он погиб 12 июня 1943 года и остался на поле боя. Сведений о переносе захоронения не имелось. В годы Великой Отечественной войны партизанские формирования Беларуси и Украины часто участвовали в совместных операциях. Специалисты сопоставили все факты и пришли к выводу, что с высокой долей вероятности его останки обнаружили поисковики нынешней весной.