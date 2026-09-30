Наследство с сюрпризом: жительница Солигорска обнаружила патроны среди бижутерии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обычная генеральная уборка в квартире, доставшейся по наследству, обернулась для жительницы Солигорска неожиданной и весьма опасной находкой - женщина нашла патроны. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Перебирая старые вещи и бижутерию в шкатулке, женщина наткнулась на пожелтевшую заводскую упаковку. "Внутри оказались вовсе не фамильные ценности, а патроны", - рассказали в УВД.



Солигорчанка сразу же обратилась в милицию. "Милиционеры обнаружили упаковку из 16 9-миллиметровых патронов. Боеприпасы изъяты", - уточнили в УВД.



"Старый дедушкин гараж, купленная с рук дача, много лет не открывавшийся чердак в родительском доме - приветы из прошлого в виде патронов, пороха или ржавых ружей порой всплывают в самых разных обстоятельствах. И для закона такие находки вовсе не бытовая мелочь. Многие ошибочно полагают, что один-два патрона, пылящиеся на антресолях в качестве сувенира, не представляют интереса для правоохранительных органов. Это опасное заблуждение. Незаконный оборот и хранение боеприпасов (даже в единичном экземпляре) - это преступление", - предостерегли в УВД.



Правоохранители напомнили, что ст.295 Уголовного кодекса за подобные "сувениры" предусмотрены жесткие санкции - от исправительных работ до лишения свободы.



Избавиться от незаконного оружия и боеприпасов без последствий можно не только во время оперативно-профилактических спецмероприятий, например, как "Арсенал". "Закон дает четкую и бессрочную гарантию: человек, добровольно сдавший хранящиеся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, полностью освобождается от уголовной и административной ответственности. И сделать это можно в абсолютно любой день года, не дожидаясь особых распоряжений или кампаний", - подчеркнули в УВД, обратив внимание и на другую сторону - безопасность. "Старые патроны и взрывные устройства, десятилетиями лежащие в сырости или, напротив, под палящим солнцем на балконах, меняют свои химические свойства. Они становятся непредсказуемыми. Случайный удар, падение шкатулки или любопытство детей, добравшихся до тайника, могут привести к непоправимой трагедии", - отметили правоохранители.



Если вы нашли то, что хотя бы отдаленно напоминает боеприпасы, оружие или порох, не следует пытаться самостоятельно везти это в милицию. "Сделайте один звонок по телефону 102. Правоохранители прибудут на место, грамотно и безопасно изымут опасные предметы, а вы сохраните чистую биографию, покой в семье и безопасность окружающих", - заключили в УВД.-0-