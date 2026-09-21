"Наша сила не в оружии, а в согласии". В Минске зачитали обращение юных миротворцев к народам Земли 

Первый колокол, который зазвучал для ознаменования мира во всем мире, был установлен в штаб-квартире ООН в 1954 году. Надпись на нем гласит: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире!". Белорусский Колокол Мира установлен в 2000 году. Сегодня все участники тоже звенели под звуки колоколов храма.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение к народам мира зачитали на 3-й городской "Линейке мира" около Свято-Духова кафедрального собора, передает корреспондент БЕЛТА.Мероприятие прошло под девизом "Единство во имя мира!". В нем поучаствовали 820 юных миротворцев - учеников учреждений образования столицы со статусом "Школа мира" (таких учреждений сегодня 82). Также к акции присоединились сенаторы, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, ведомств и служб образования и здравоохранения, дипмиссий, широкой общественности, духовенства. Сама линейка приурочена Международному Дню мира, который празднуется сегодня, и 65-летию Белорусского фонда мира (БФМ).Председатель правления Минского городского отделения БФМ Дмитрий Карань рассказал о том, чем особенна такая линейка. "Она помогает объединить жителей Беларуси любого возраста, чтобы еще раз подтвердить, что мир - главная ценности в жизни человека. Сегодня Международный день мира, мы хотим поддержать идеи этого праздника, чтобы они были живы всегда. Наши юные миротворцы не только словами, но и делом вносят достойную лепту, чтобы детский смех звучал постоянно", - считает он.Первый заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома Людмила Ляхнович обратилась к участникам с просьбой. "Слово "мир" несет в себе все самое важное и ценное - дружбу, уют, спокойствие, духовность. Берегите все, что есть святого на земле. Это уважение, любовь. Желаю вам осознавать, что вы живете в мире - соблюдайте его во всех других странах", - призвала она.Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анжелика Курчак отметила, что подобный праздник - это глобальный призыв сложить оружие, подумать о том, как важна жизнь каждого человека, и вспомнить, что в конфликте не рождается истина."Этот день - напоминание о том, что наша сила не в оружии, а в наших делах и мыслях, диалоге и согласии. Призыв задуматься: что каждый из нас делает и должен делать для мира? Прежде всего - научиться прислушиваться друг к другу, уважать мнение, отличное от вашего, сообща находить пути решения общих задач", - уверена Анжелика Курчак.Заместитель руководителя представительства "Россотрудничества" в Беларуси Андрей Евкин подчеркнул, что мероприятие служит идеалом миротворчества. "Пусть у вас на душе всегда будет радостно и безоблачно, а ваши жизненные горизонты были всегда чисты, чтобы вы спокойно шли к мечтам и целям. В таком случае идеалы миротворчества будут побеждать во всех уголках планеты", - пожелал он участникам.Ученики минской школы №66 рассказали о том, что означает быть частью "Школы мира". "Самое важное - самому быть добрым и отзывчивым человеком и выстраивать правильные взаимоотношения с людьми. Развиваем в себе такие человеческие качества, как доброта", - уточнил школьник Алексей Арунас."Нам объясняют, как важно быть в мире, дружить с другими государствами и поддерживать друг друга. Сами стараемся избегать разногласий, с уважением относиться друг к другу", - добавил его друг Юрий Трепачко.Заместитель заведующего детского сада №147 Первомайского района Минска Виктория Головачева поделилась, что учреждение уже второй год является "Школой мира"."К слову, мы первыми получили статус среди учреждений дошкольного образования. Конечно, воспитание подрастающего поколения в традициях мира и созидания должно начинаться с самого раннего возраста. Мы очень рады быть частью мероприятия, уже второй раз участвуем в линейке. Надеемся, наши ребята вырастут достойными представителями общества и своей страны", - дополнила педагог.На "Линейке мира" приняли Обращение юных миротворцев - учащихся учреждений образования столицы, присоединившихся к республиканскому проекту Белорусского фонда мира "Сеть школ мира в Республике Беларусь", который реализуется совместно с Министерством образования - к народам планеты Земля. С помощью него участники призвали всех людей и правителей Земли протянуть руку друг другу и провозгласить мир на всей планете."В наших глазах - надежда на то, что вы, взрослые, вспомнив свое счастливое детство, не дадите детям страдать и умирать в пожаре войн и противостояний", - говорится в сообщении.-0-