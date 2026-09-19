"Наш сын два месяца отработал на жатве" - семья из Столбцов на фестивале в Дзержинске

"Хоть и не работаем уже в этой сфере, не можем оставаться в стороне. Да и наш сын Даниил - самый настоящий хлебороб. После окончания колледжа, где получил специальность тракториста-машиниста, уже два месяца отработал на жатве в ОАО "Журавинка". Это тяжкий труд, без выходных, мы знаем, как добывается хлеб", - рассказала Наталья.
Она также в восторге от праздника. "Столько эмоций, столько счастливых лиц и чувство гордости за наших передовиков", - отметила жительница Столбцов.-0-
Фото Ярослава Зарецкого
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