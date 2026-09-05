"Наш дом - полная чаша". Гродненцы и гости делятся впечатлениями о Дне города

Праздничные локации развернулись на площади Ленина, в парке Жилибера, на улице Советской, площади Советской и в других местах города. Фестивали сыра, овощей, цветов, ярмарка народных мастеров, площадка, посвященная Году белорусской женщины, интерактивная программа " Средневековые забавы", театральные спектакли под открытым небом, локация "Город счастливого детства" - вот неполный перечень того, что сегодня увлекает и радует. Вечером на главной сцене выступит хедлайнер Дня города - певец МОТ, а завершится День города впечатляющим фейерверком.-0-





Фото Леонида Щеглова

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На праздничных локациях в Гродно, где сегодня отмечается 898-летие города, традиционно многолюдно: горожане, жители других регионов Беларуси, туристы - все празднуют вместе, передает корреспондент БЕЛТА.Люди участвуют в народной дегустации сыра, угощаются дарами природы на фестивале овощей, любуются великолепными цветочными композициями на "Кветка-фэсце" и, конечно, занимают места на фуд-кортах, которых на Дне города в достатке. В приподнятом настроении и гродненцы, и гости охотно делятся впечатлениями."Юбилей такого замечательного города, как наш Гродно, - это праздник для всех, для всех нас, горожан, и особенно приятно, что в эти дни, как весь сезон, в городе много туристов. Ведь гость это для Гродно очень важный человек, потому что мы люди с открытой душой всегда рады проявить гостеприимство, рады тому, что наш город хорошеет, и мы можем этой красотой поделиться", - такое мнение выразила гродненка Татьяна Зарецкая, заместитель генерального директора Гродненского РУП "Фармация".Офис предприятия находится в центре города, и его работники внесли свою лепту: выставили яркую цветочную композицию на "Кветка-фэсце"."Мы уже побывали на открытии праздника, на фестивале сыра. Планируем спуститься в Швейцарскую долину посмотреть историческую реконструкцию. Очень хотим успеть на авиашоу, которое проходит на аэродроме неподалеку от города Гродно. И, конечно же, потанцуем на площади вместе с замечательными хедлайнерами сегодняшнего вечера. А нам сегодня обещали и джаз, и МОТ будет тоже нас развлекать уже под ночным небом", - поделилась планами горожанка.Две сестры - одна жительница Гродно и ее гостья из России - наслаждаются молочными напитками на народной дегустации и также с радостью делятся впечатлениями. "Приехала погостить из Кузбасса и вот попала на такой праздник, - радуется россиянка Татьяна Королева. - Гродно - великолепный город. Особенно заметно, как он меняется, расцветает, если регулярно приезжаешь сюда в гости. Каждый раз открываю для себя что-то новое, построенное, реконструированное. А еще восхищаюсь его историей и тем, как в Беларуси относятся к наследию. Обожаю ваши продукты. К сожалению, на самолете в багаже много не увезешь, зато здесь получаю огромное удовольствие".Сестра Ирина Фимонова в гордостью слушает похвалу городу, который за долгие годы жизни стал для уроженки Кузбасса родным. И добавляет, что гостям всегда есть что показать и очень приятно получать восторженные отзывы.Рядом дегустируют угощения две подруги, гродненка Наталья Сухоцкая и жительница Волковыска Наталья Агей, которая специально приехала на День города в Гродно. "У нас обширная программа, - делятся женщины. - Хотим по возможности все локации обойти. Такие праздники - настоящий подарок людям. Они объединяют, вызывают чувство гордости, создают ощущение, что мы дома и наш дом - полная чаша".