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Нарушения трудовой дисциплины и человеческий фактор. Причины травм на производстве проанализировали в Гомеле

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Регионы
20 октября 2026, 13:37

Нарушения трудовой дисциплины и человеческий фактор. Причины травм на производстве проанализировали в Гомеле

20 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Причины травм на производстве проанализировали представители разных сфер в Гомеле. Об этом шла речь на заседании комиссии по профилактике производственного травматизма при Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников подчеркнул, что, несмотря на предпринимаемые меры, общее число травмированных на производстве увеличилось с 160 до 200 человек, в том числе пятеро находились в состоянии алкогольного опьянения. "Погибли 11 работников, пятеро из которых в сфере ЖКХ. Основной причиной получения травм стали нарушения потерпевшими требований по охране труда, а также личная неосторожность", - рассказал он.

Также зампред напомнил случай групповой гибели работников при исполнении обязанностей в канализационной шахте в Калинковичах. Бригада проводила плановые работы по обслуживанию канализационно-насосной станции. По его словам, подобных прецедентов не было уже много лет. Продолжается расследование этого несчастного случая, однако уже сейчас установлен ряд нарушений технологического процесса.
Первый заместитель начальника областного управления Департамента государственной инспекции труда Минтруда Виталий Дюндиков доложил о производственном травматизме в Гомельской области за январь - сентябрь. По его данным, за этот период произошел рост несчастных случаев не только в юго-восточном регионе, но и по всей стране. "Уже сейчас можно говорить о росте числа погибших на производстве в 2026 году по сравнению с прошлым годом. Так, в 2025-м было зафиксировано 11 таких случаев, с начала этого года - 13", - рассказал Виталий Дюндиков.

Практически в каждом третьем несчастном случае было выявлено нарушение трудовой дисциплины самими потерпевшими. Человеческий фактор сработал в минус и при других происшествиях на производстве. Кроме того, выявлены случаи, когда потерпевшие были допущены к работам без проведения инструктажа, без выдачи средств индивидуальной защиты и др.

Заседание состоялось в выездном формате на базе КПУП "Гомельводоканал". На тренировочном полигоне представители предприятия продемонстрировали безопасные методы труда при работе внутри емкостных сооружений. В частности, были отработаны действия в водопроводном колодце, который входит в число объектов повышенной опасности. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности "Гомельводоканала" Евгений Кривенок рассказал о средствах индивидуальной безопасности и обязательном комплекте от газоанализатора до шланговых противогазов и поддерживающих поясов при выполнении работ на емкостном сооружении.
По итогам заседания Дмитрий Алейников указал на необходимость принятия дополнительных мер, чтобы максимально снизить риски получения травм на производстве.-0-
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