Нарушение жилищных прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, выявила прокуратура Брестской области

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушение жилищных прав несовершеннолетней, оставшейся без попечения родителей, выявила прокуратура Брестской области, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.



В сентябре 2024 года 16-летняя девушка была зачислена на полное государственное обеспечение в учреждение образования, руководитель которого был назначен попечителем девочки. После изучения личного дела несовершеннолетней установлено, что за ней закреплено жилое помещение. Его площадь и количество зарегистрированных людей свидетельствуют о наличии оснований для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вместе с тем учащаяся не была поставлена на учет, так как соответствующее заявлением попечителем подано не было.



По результатам проверки прокуратура Брестской области внесла предписание, во исполнение которого учреждением образования приняты меры по постановке несовершеннолетней на учет.



Обеспечение прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, является одной из приоритетных задач деятельности органов прокуратуры.-0-