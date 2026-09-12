Народная зарядка и семейная эстафета. Как в Шумилино прошел марафон "17 граней единства"

Республиканский общественно-политический марафон "17 граней единства" - масштабный проект общественного объединения "Белая Русь", который проходит в Беларуси в преддверии Дня народного единства. В Шумилино организаторы провели молодежный патриотический фестиваль "В единстве наша сила!", народную зарядку, семейную спортивную эстафету, легкоатлетический забег "За единство!".

В масштабном марафоне приняла участие Александра Шабанова - молодой специалист и заместитель директора по учебной работе средней школы №2 Шумилино. Выступая от Совета работающей молодежи, она подчеркнула, что в нашей стране созданы все условия для профессионального роста. "В Беларуси оказывается огромная поддержка молодым специалистам, а честный труд всегда открывает двери к успеху. Но главное - помнить, что любое большое достижение строится на единстве. Только объединяя усилия, поддерживая друг друга в команде и двигаясь к общим целям, мы можем добиваться по-настоящему высоких результатов", - отметила Александра.-0- В масштабном марафоне приняла участие Александра Шабанова - молодой специалист и заместитель директора по учебной работе средней школы №2 Шумилино. Выступая от Совета работающей молодежи, она подчеркнула, что в нашей стране созданы все условия для профессионального роста. "В Беларуси оказывается огромная поддержка молодым специалистам, а честный труд всегда открывает двери к успеху. Но главное - помнить, что любое большое достижение строится на единстве. Только объединяя усилия, поддерживая друг друга в команде и двигаясь к общим целям, мы можем добиваться по-настоящему высоких результатов", - отметила Александра.-0-

Фото районной газеты "Герой працы" Фото районной газеты "Герой працы"

12 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные мероприятия стали составляющей республиканского общественно-политического марафона "17 граней единства" в Шумилино, сообщает корреспондент БЕЛТА.С Днем народного единства жителей и гостей района поздравил председатель Шумилинского райисполкома Николай Будневич. "День народного единства прочно вошел в календарь важных государственных дат и уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он символизирует гражданскую сплоченность, историческую преемственность и гордость за свою Родину. Напоминает нам об ответственности за настоящее и будущее Беларуси, о том, что только вместе мы сможем сделать ее сильной и процветающей. Исторический выбор, совершенный в сентябре 1939 года, ознаменовал восстановление справедливости и воссоединение белорусских земель в одном государстве. С тех пор судьба нашей страны - это путь белорусов, способных преодолевать самые сложные испытания и выходить из них только сильнее", - сказал Николай Будневич.Он подчеркнул, что единство - это не просто лозунг и не только история, которую мы чтим и помним, но и дыхание сегодняшнего дня. "Это конкретные шаги и поступки. Это взаимная поддержка, патриотизм, традиции. Наш труд на благо Шумилищины и всей страны. Это те ценности, которые объединяют всех нас, когда люди чувствуют плечо друг друга, когда радость становится общей, а забота - делом всех земляков. Это тихая сила, которая не требует громких слов, но всегда ведет нас вперед. Шумилинская земля знает цену стойкости и взаимопомощи. Здесь ясно ощущается, когда мы вместе, когда каждый из нас вносит свой вклад в общее дело. И чем крепче будет наше единство, тем увереннее мы будем идти дальше. Мы знаем, что Родина у нас одна, судьба страны общая, - подчеркнул Николай Будневич.Настоящий триумф на марафоне в Шумилино одержала местная молодая семья Бородиных. Юлия и Александр вместе с первоклассником Ваней успешно преодолели семейную эстафету. Как призналась Юлия Бородина, их семья всегда выбирает активный отдых, поэтому участие в марафоне было решением естественным. Для Вани эти соревнования стали дебютными, и сразу - победными. "Мы искренне гордимся этим результатом, он дает мощный заряд энергии. Приятно, что весь городской поселок так активно поддержал спортивный праздник. Именно в такие моменты приходит глубокое осознание силы и единства нашего народа", - сказала Юлия.