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Напомнить о правилах. Как проходит акция "За безопасность вместе" в Брестской области

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 октября 2026, 17:16

Напомнить о правилах. Как проходит акция "За безопасность вместе" в Брестской области

Фото Брестского областного УМЧС
Фото Брестского областного УМЧС
Фото Брестского областного УМЧС
29 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ежегодная республиканская пожарно-профилактическая акция "За безопасность вместе" проходит в Беларуси с 24 октября по 1 ноября. В частности, сегодня работники МЧС провели рейд по домам жителей Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

К инициативе спасателей традиционно подключились местные исполнительные органы, органы внутренних дел, учреждения образования и здравоохранения, центры соцобслуживания, газо- и энергоснабжающие предприятия, а также представители Белорусского добровольного пожарного общества. "Главная цель мероприятий - повышение уровня безопасности населения, предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе. Статистика полностью подтверждает необходимость проведения таких масштабных мероприятий. По состоянию на 29 октября на территории Брестской области уже зарегистрировано 805 пожаров, на которых погибли 62 человека", - отметил начальник отдела надзора и профилактики Брестского областного управления МЧС Вячеслав Ковальчук.
Детальный анализ причин пожаров в регионе за девять месяцев показал три ключевых фактора риска. "Неосторожное обращение с огнем остается главной угрозой. На его долю приходится 38% от общего количества зарегистрированных ЧП - это 281 пожар. При этом почти половина из них произошла из-за курения. Нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования спровоцировало 221 пожар. Это почти треть от всех возгораний. Из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств произошло 149 пожаров. Показатель вырос на 8,8% по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 137 случаев. Это наглядно подтверждает сезонные риски с началом отопительного периода", - рассказал начальник отдела.

По информации специалистов, эффективность приборов АПИ в Брестской области доказана спасенными жизнями. "Начиная с 2003 года в регионе зафиксировано 190 фактов положительной сработки извещателей. Благодаря этому спасли 312 человек, из которых 108 - дети. Прибор способен вовремя предупредить о задымлении даже спящего человека и предотвратить трагедию", - подчеркнул Вячеслав Ковальчук.
Рейдовые группы посещают одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов и семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении. В частных домах с печным отоплением работники МЧС проверяют противопожарное состояние печей, исправность дымоходов, наличие предтопочных листов и отсутствие трещин в кирпичной кладке. В квартирах инспекторы акцентируют внимание на наличии и исправности автономных пожарных извещателей, правильности их установки и своевременной замене элементов питания.

Сегодня первой спасатели посетили квартиру брестчанки Нины Трусковской. "Номера телефона службы спасения знаю. Мои дети всегда звонят, контролируют, как я тут, спрашивают о состоянии здоровья. Они ко мне ездят, а я - к ним", - сказала она.

Памятку с основными требованиями пожарной безопасности получил и Валерий Добринец. После визита работников МЧС он задумался над установкой пожарного извещателя в квартире. "Все правила соблюдаю, плиту не забываю выключать. Проживаю один, дочка помогает, друзья, знакомые", - поделился мужчина.

Тем, кого не было дома, оставляли на ручке входной двери дорхенгер, на котором есть QR-код. Отсканировав его, можно ознакомиться с рекомендациями, как проверять безопасность в жилье.
Валентину Пахомову представитель Белорусского добровольного пожарного общества подарил автономный пожарный извещатель. "Мне 76 лет, проживаю один. Считаю, что напоминать пожилым людям о правилах безопасности нужно, сами они обычно никуда не обращаются. Извещатель установлю. Его не было не потому, что денег не хватает, просто как-то об этом не задумывался. Для второй комнаты тоже приобрету", - рассказал пенсионер.

Работники МЧС рекомендуют устанавливать извещатели во всех жилых комнатах, где спят люди. Лучше это делать на горизонтальной поверхности потолка в центральной части комнаты, где обеспечен постоянный воздухообмен, на расстоянии не менее метра от осветительных приборов и не ближе полуметра от углов стен. Если в комнате установлены натяжные потолки, допускается монтировать АПИ на стене на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от уровня потолка, но также не ближе полуметра к углам. Запрещено устанавливать приборы в зонах без вентиляции, углах, близко к окнам, кондиционерам и вентиляционным отверстиям.

"В рамках акции "За безопасность вместе" каждый гражданин может самостоятельно обратиться в городские или районные отделы по чрезвычайным ситуациям области по месту жительства с заявлением на проведение обследования противопожарного состояния своего дома или квартиры. Специалисты ведомства проведут квалифицированный аудит, укажут на имеющиеся недостатки в работе печей, проверят извещатели, а также дадут консультации и рекомендации по оперативному устранению замечаний. Подобный шаг поможет избежать беды и защитить имущество", - отметил Вячеслав Ковальчук.-0-

Фото Брестского областного УМЧС
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