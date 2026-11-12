Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения работников и предприятий Могилева прошла сегодня во время заседания Могилевского облисполкома, посвященного итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе во время посещения Шкловского района глава государства ознакомился с рядом объектов, в числе которых были две сельскохозяйственные организации "Говяды-агро" и "Городец". Его интересовали вопросы хозяйственно-финансовой деятельности, приведение в порядок имеющихся площадок, их обновление. Александр Лукашенко положительно оценил изменения и поручил председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко наградить те организации, что оказывали помощь хозяйствам. Президент подчеркнул, что это пример того, как город должен помогать селу.
И сегодня по поручению главы государства в Могилевском облисполкоме прошла церемония награждения.
В числе тех, кого отметили за работу, - РУП "Могилевоблгаз". Генеральному директору Руслану Волкову объявили благодарность главы Администрации Президента. Как отметил руководитель, СП "Городец" недавно перешло в ведомство к "Могилевоблгазу". И все работы, которые вели в хозяйстве в первую очередь делали для своих людей.
"Был построен ряд новых объектов, провели реконструкцию всех производственных объектов: это МТК, мехдвор и даже склады. Навели общий порядок, отремонтировали бытовые сооружения - объем работы провели большой", - перечислил он.
Для "Могилевоблгаза" такой опыт взаимодействия не новый - в Шкловском районе у них есть еще один филиал - это СП "Газовик-Сипаково". Крупное и сильное хозяйство вносит свой весомый вклад в работу агропромышленной отрасли как района, так и области. И такой тандем, считает Руслан Волков, дает свои положительные плоды.
"В планах на перспективу в "Городце" - вторая очередь по МТК, развитие мясного скотоводства - тоже будем этим заниматься. Нужно выводить это хозяйство хотя бы на уровень "Сипаково". Для этого у нас есть перспективный план его развития", - рассказал он.
Также благодарности объявлены председателю Могилевского горисполкома Сергею Черткову, начальнику ремонтно-строительного участка ОАО "Могилевхимволокно" Ирине Войтович, заместителю главного инженера по оборудованию и капитальному строительству СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" Алексею Власову, маляру ремонтно-строительного участка строительного управления ОАО "Моготекс" Татьяне Аксеновой, маляру Могилевской ремонтно-строительной группы филиала "Энергоремонт" Могилевского РУП "Могилевэнерго" Павлу Свириденко, начальнику кислородного участка производственного унитарного предприятия "Могилеввторчермет" Владимиру Иванову.
За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Шкловского района почетной грамотой Могилевского облисполкома наградили трудовые коллективы организаций областного центра - ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Моготекс", СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод", производственное унитарное предприятие "Могилевторчермет", филиал "Энергоремонт" Могилевского РУП "Могилевэнерго".
Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, работу в Шкловском районе проводили при поддержке шефских организаций. "Хотел бы сказать спасибо городу и людям, которые работали. Они показали то, как действительно должны работать шефы. Выполняя поручения главы государства, мы сегодня поблагодарили и трудовые коллективы, и людей, которые принимали участие в этой работе", - подытожил он.-0-Фото Олега Фойницкого
Регионы
12 ноября 2026, 11:33
Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района
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