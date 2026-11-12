Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 12 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:45 Более 470 новых стандартов внедрено в Беларуси за десять месяцев Экономика
12:41 В Испании во время всеобщей забастовки задержали не менее 100 человек В мире
12:35 Печенье с тертым сыром, шоколад с грушей. Чем порадует гостей "Белгоспищепром" на PRODEXPO-2026 в Минске  Экономика
12:34 График движения поездов на участке Жлобин-Могилев изменится 26 ноября Общество
12:04 Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси $6,4 млрд за январь-сентябрь - Белстат Экономика
11:49 Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области Экономика
11:47 Дополнительную гарантию для работающих родителей детей с инвалидностью рассматривают в Беларуси Общество
11:41 Какие страны примут участие в выставке PRODEXPO-2026, рассказали в "Белгоспищепроме" Экономика
11:39 "Белавиа" в январе возобновляет чартерные рейсы в Катар  Общество
11:33 Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района Регионы
11:32 Женщина спрятала от таможни в пункте пропуска "Брест" три старинные иконы. Что решил суд? Общество
11:30 Сколько распространителей рекламы включено в реестр МАРТ с начала года  Общество
11:17 ВТБ (Беларусь) запускает региональный проект "Деловой маршрут ВТБ" Общество
11:13 "Сейчас - момент". Готова ли Европа сделать шаг к миру? В мире
11:04 От Гродно до Камеруна: как ОАО "Молочный Мир" покоряет зарубежные рынки и чем удивляет покупателей Экономика
11:00 ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС  Общество
10:50 Современные методы борьбы с киберпреступностью обсуждают на международной конференции в Минске Общество
10:43 Уиткофф выразил надежду на приближение к миру по итогам переговоров в Абу-Даби В мире
10:33 Пять рубежей против мошенничества при покупке станков с ЧПУ: как снизить риски до перевода средств Экономика
10:25 На аукционе в Женеве за $4,9 млн продан браслет с сапфиром дома Романовых  Калейдоскоп
10:20 Угрожал пистолетом и отнял деньги: в Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении Регионы
10:00 "Черная пятница" в комплексе "Минск-Мир"! Машино-места на специальных условиях Общество
09:54 Президент Румынии предложил оплачивать размещение войск США за счет бюджета В мире
09:45 В Лиозненском районе 200-летние сосны получили статус ботанического памятника природы Регионы
09:29 Грузинские рефери рассудят матч футболистов Беларуси и Сан-Марино в Лиге наций Спорт
09:21 Более 200 исследователей из пяти стран обсудят актуальные вопросы бизнеса на конференции в Минске Регионы
09:20 Более 60 человек задержаны в Варшаве во время "Марша независимости" В мире
09:16 "Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода Общество
09:07 Нидерланды и США обсуждают возможные ограничения полномочий МУС В мире
08:47 "Тайна небесной глазури": в Несвиже представят духовное и архитектурное наследие Казахстана Афиша
Все новости
Все новости

Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
12 ноября 2026, 11:33

Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района

12 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения работников и предприятий Могилева прошла сегодня во время заседания Могилевского облисполкома, посвященного итогам социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе во время посещения Шкловского района глава государства ознакомился с рядом объектов, в числе которых были две сельскохозяйственные организации "Говяды-агро" и "Городец". Его интересовали вопросы хозяйственно-финансовой деятельности, приведение в порядок имеющихся площадок, их обновление. Александр Лукашенко положительно оценил изменения и поручил председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко наградить те организации, что оказывали помощь хозяйствам. Президент подчеркнул, что это пример того, как город должен помогать селу.
И сегодня по поручению главы государства в Могилевском облисполкоме прошла церемония награждения. 

В числе тех, кого отметили за работу, - РУП "Могилевоблгаз". Генеральному директору Руслану Волкову объявили благодарность главы Администрации Президента. Как отметил руководитель, СП "Городец" недавно перешло в ведомство к "Могилевоблгазу". И все работы, которые вели в хозяйстве в первую очередь делали для своих людей.
"Был построен ряд новых объектов, провели реконструкцию всех производственных объектов: это МТК, мехдвор и даже склады. Навели общий порядок, отремонтировали бытовые сооружения - объем работы провели большой", - перечислил он.

Для "Могилевоблгаза" такой опыт взаимодействия не новый - в Шкловском районе у них есть еще один филиал - это СП "Газовик-Сипаково". Крупное и сильное хозяйство вносит свой весомый вклад в работу агропромышленной отрасли как района, так и области. И такой тандем, считает Руслан Волков, дает свои положительные плоды.

"В планах на перспективу в "Городце" - вторая очередь по МТК, развитие мясного скотоводства - тоже будем этим заниматься. Нужно выводить это хозяйство хотя бы на уровень "Сипаково". Для этого у нас есть перспективный план его развития", - рассказал он.
Также благодарности объявлены председателю Могилевского горисполкома Сергею Черткову, начальнику ремонтно-строительного участка ОАО "Могилевхимволокно" Ирине Войтович, заместителю главного инженера по оборудованию и капитальному строительству СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" Алексею Власову, маляру ремонтно-строительного участка строительного управления ОАО "Моготекс" Татьяне Аксеновой, ﻿﻿﻿маляру Могилевской ремонтно-строительной группы филиала "Энергоремонт" Могилевского РУП "Могилевэнерго" Павлу Свириденко, начальнику кислородного участка производственного унитарного предприятия "Могилеввторчермет" Владимиру Иванову.
За значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Шкловского района почетной грамотой Могилевского облисполкома наградили трудовые коллективы организаций областного центра - ОАО "Могилевхимволокно", ОАО "Моготекс", СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод", производственное унитарное предприятие "Могилевторчермет", филиал "Энергоремонт" Могилевского РУП "Могилевэнерго".

Как отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко, работу в Шкловском районе проводили при поддержке шефских организаций. "Хотел бы сказать спасибо городу и людям, которые работали. Они показали то, как действительно должны работать шефы. Выполняя поручения главы государства, мы сегодня поблагодарили и трудовые коллективы, и людей, которые принимали участие в этой работе", - подытожил он.-0-Фото Олега Фойницкого
Теги
Могилевская область награды
Новости рубрики Регионы
Скриншот видео МВД Угрожал пистолетом и отнял деньги: в Минске задержали подозреваемого в разбойном нападении
Фото из архива В Лиозненском районе 200-летние сосны получили статус ботанического памятника природы
Фото из архива Более 200 исследователей из пяти стран обсудят актуальные вопросы бизнеса на конференции в Минске
Вечерний Минск. Атмосфера большого города - в объективе БЕЛТА
"Совершая добрые дела, мы становимся лучше". Минские волонтеры БРСМ окружили заботой бездомных животных
Фото из архива Уют своими руками. Как в Ополе реализуют инициативы и благоустраивают агрогородок
  • Главная
  • Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района
    • Главное
    Политическая воля и скорость. Лукашенко назвал приоритеты в укреплении ОДКБ
    Лидеры стран ОДКБ приняли итоговую Декларацию Совета коллективной безопасности на саммите в Москве
    ЖКХ, медицина и соцсфера. С какими вопросами белорусы обращались на горячую линию V ВНС 
    Современные методы борьбы с киберпреступностью обсуждают на международной конференции в Минске
    Топ-новости
    Лукашенко об одной из важнейших задач ОДКБ: чтобы каждый мог опереться на плечо партнера или друга 
    "Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода
    Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси $6,4 млрд за январь-сентябрь - Белстат
    Новые рынки сбыта и крупные инвестпроекты: за счет чего растет экономика Могилевской области
    "Сейчас - момент". Готова ли Европа сделать шаг к миру?
    Наградами отмечены предприятия Могилева, оказавшие помощь хозяйствам Шкловского района
    Какие страны примут участие в выставке PRODEXPO-2026, рассказали в "Белгоспищепроме"
    Пять рубежей против мошенничества при покупке станков с ЧПУ: как снизить риски до перевода средств
    Беларусь и Таджикистан намерены наращивать усилия по развитию стратегического партнерства
    Дополнительную гарантию для работающих родителей детей с инвалидностью рассматривают в Беларуси
    График движения поездов на участке Жлобин-Могилев изменится 26 ноября
    Карьеру начали в центральном регионе. В Дзержинске прошел форум молодых специалистов
    "Черная пятница" в комплексе "Минск-Мир"! Машино-места на специальных условиях
    Сколько распространителей рекламы включено в реестр МАРТ с начала года 
    "Белавиа" в январе возобновляет чартерные рейсы в Катар 
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.