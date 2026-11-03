Начальник подразделения деревообрабатывающего предприятия в Борисовском районе осужден за взятки

Установлено, что обвиняемый отвечал за заключение и исполнение договоров подчиненными ему подразделениями, обеспечение завершения торговых операций по внешнеэкономическим договорам в установленные законом сроки, реализацию готовой продукции предприятия в пределах сроков хранения и гарантии, а также за формирование свободных отпускных цен на готовую продукцию.





С июля 2025 года по апрель 2026 года он, находясь в служебных помещениях предприятия в Борисове и иных местах на территории Минской области, за лоббирование интересов иностранной коммерческой компании получил в качестве взятки от представителя этой организации $5 тыс. и 500 белорусских рублей. В частности, денежные средства обвиняемый принял за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию: о включении иностранной коммерческой организации в число основных покупателей производимой продукции предприятием, ее отгрузке в максимально запрашиваемых объемах по наиболее низкой цене.





В судебном заседании обвиняемый вину не признал.





С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Борисовского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом в размере 500 базовых величин (22,5 тыс. рублей) и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.





Кроме того, на основании ч.1 ст.46-1 УК суд применил специальную конфискацию предмета преступления - полученные преступным путем денежные средства безвозмездно обращены в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-