Наблюдатель: на участке в Гомельском областном кардиодиспансере голосование заняло менее двух часов

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На закрытом участке в Гомельском областном кардиодиспансере голосование заняло менее двух часов. Об этом рассказала наблюдатель и председатель совета первичной ветеранской организации Гомельского областного клинического кардиологического диспансера Ольга Журова, сообщает БЕЛТА.

В день проведения референдума в учреждениях здравоохранения страны работают более 200 закрытых участков. Один из них расположен в Гомельском областном клиническом кардиологическом диспансере.

"Закрытый участок №54 открылся сегодня в 8.00. В список для голосования в областном кардиодиспансере в Гомеле было внесено 155 фамилий. Члены участковой комиссии в специальных костюмах, как того требует эпидситуация, связанная с пандемией COVID-19, отправились в палаты к лежачим больным, которые после операции пока немобильны. Таких в списке было всего 23 человека. Люди позитивно встречали комиссию с урной в руках, чувствовали свою сопричастность к происходящему в стране и активно делали свой выбор на конституционном референдуме", - рассказала Ольга Журова.

По словам наблюдателя, в это же время в актовом зале кардиодиспансера стартовало голосование для остальных пациентов, включенных в списки избирателей. Граждане, которые по состоянию здоровья в день референдума оказались в медучреждении, также смогли высказать свое мнение по поправкам в Основной закон страны.

"Помещение для голосования было оборудовано в соответствии с Избирательным кодексом. Опечатана по правилам урна, для голосующих подготовлены три кабинки, соблюдены необходимые антиковидные мероприятия. Весь избирательный процесс на закрытом участке занял менее двух часов, свой голос в истории страны оставили все избиратели. Идет подсчет голосов", - добавила Ольга Журова.-0-