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"На сцену вышли 190 человек": история ансамбля из Лиды, где за 25 лет обучили танцу более тысячи ребят

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
10 октября 2026, 20:25

"На сцену вышли 190 человек": история ансамбля из Лиды, где за 25 лет обучили танцу более тысячи ребят

Фото Лидской ДШИ
Фото Лидской ДШИ
Фото Лидской ДШИ
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11 октября в Беларуси отметят свой профессиональный праздник те, кто всю жизнь создает праздники для других: второе воскресенье октября в нашей стране - День работников культуры. На Гродненщине приуроченное к нему торжество состоялось накануне. Заслуженные награды вручили более чем полусотне работников сферы - лучшим из лучших. 

В этот день на областном празднике торжественно вручили свидетельство о присвоении звания "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь" известному в регионе хореографическому ансамблю "Забавушка" Лидской детской школы искусств. О любви к детям и танцу, о творческих победах и планах корреспонденту БЕЛТА рассказали в ансамбле. 

Разговор состоялся в преддверии большой генеральной репетиции концерта во дворце культуры Лиды, в котором "Забавушка" выступит на районном чествовании работников отрасли. К выходу на сцену юные артисты и их руководители готовились на подъеме: то, что их успехи высоко оценены на республиканском уровне, стало для ребят и педагогов большим шагом в творческом росте и лучшим подарком к празднику. 

"Наш ансамбль родился в 2001 году, так что нынешний, 2026-й, для нас юбилейный. В 2008-м тогда еще молодому коллективу присвоили звание образцового. И дальше мы старались расти постоянно. О новой вехе, конечно, мечтали, и все же были какие-то сомнения, свойственные творческим людям: достаточный ли у нас уровень, чтобы взять высочайшую планку, - рассказала одна из руководителей коллектива Наталья Валюшкевич. - В итоге сама жизнь решила за нас. В ноябре прошлого года на областном конкурсе танцевальных коллективов "Скокі ва ўсе бокі", который проходит в Сморгони, взяли Гран-при. Вручая его, член жюри сказал: "Готовьтесь, вы можете претендовать на звание заслуженного любительского коллектива". И уже со следующего дня, по возвращении в Лиду, закипела работа". 
На подготовку ушло полгода. Все лучшее из своего багажа руководители "Забавушки" объединили в новом концерте, в процессе создавая новые эпизоды, складывая общую концепцию. Профессиональную помощь оказывали опытные специалисты из областного центра. Во дворце культуры Лиды помогли с оформлением сцены. Педагоги всех отделений ДШИ рядом с хореографами трудились за кулисами. В итоге программа представила историю Лидчины начиная с военных лет и четвертьвековую историю самого ансамбля. Прошел концерт на одном дыхании. А когда в финале на сцену вышли 190 детей - все учащиеся отделения хореографии школы искусств, сомнений у комиссии уже не было: "Забавушке" заслуженным любительским коллективом быть! 

"Как мы к этому пришли? Просто шли вперед, не снижая темпа. Каждый год - новые постановки, новые конкурсы. При этом участвовать в них стараемся как можно большим составом. Такой у нас принцип, потому что чем больше "насмотренность" у детей, чем больше они видят своих ровесников на сцене, тем выше энтузиазм. А еще такие конкурсы - часть развития: и мы, и ребята учимся у коллег, а потом возвращаемся - и за дело с горящими глазами", - приоткрывают свою систему педагоги. 

Конкурсы и фестивали, в которых они участвуют, достаточно известные в Беларуси и авторитетные в хореографическом сообществе. Из недавних - Республиканский конкурс "Жарынка", который проходит в Минске при поддержке Белорусского союза музыкальных деятелей и Министерства природных ресурсов, где лидчане получили Гран-при. Главный приз коллектив завоевал на Республиканском фестивале-конкурсе детского искусства "Львенок" в Лиде. Событием для юных артистов и педагогов стала поездка на один из старейших в Беларуси Международный праздник традиционной культуры "Браславские зарницы", участие в открытом конкурсе народного танца "Поозерские топотки", который традиционно организуют в рамках этого масштабного фестиваля. 
 
"Заняли третье место, и это достойный результат. В конкурсе участвовали коллективы из России, Китая, других стран, все высочайшего уровня. Мы почерпнули столько полезного, все обсудили между собой и с нашими воспитанниками. Эффект от таких поездок неоценимый", - считают в ансамбле.  

С победой вернулась "Забавушка" и из Бреста, где выступила на VIII Международном многожанровом фестивале-конкурсе "Белавежская зорка". 
"На этом престижном фестивале показали нашу масштабную постановку "Беларускай зямлi шматгалоссе", в ней заняты 44 исполнителя, - рассказывают авторы постановки. - В основе - попурри из белорусских песен, как народных, так и авторских: "Касiў Ясь канюшыну", "Сеяла Ульянiца лянок", "Явар i калiна" и других. Каждую мы инсценировали в танце, а завершили задорной массовой пляской всех участников. Эта композиция стала одной из визиток ансамбля и была представлена на нескольких фестивалях". 

Брендовой стала также танцевально-театрализованная постановка "Пылающий адрес войны", рожденная в 2025-м, в год 85-летия с начала Великой Отечественной войны. Проникновенную историю молодых девушек военного поколения, которые одна за другой становились вдовами, горевали и все же продолжали бороться и жить, зрители встречают со слезами на глазах, осознавая ужас военного лихолетья и восхищаясь силой и стойкостью героинь.   

Каким путем нужно идти к таким результатам в детской школе искусств, где учатся хореографии самые разные дети, которые просто любят танцевать? В ответ на этот вопрос хореграфы приоткрыли завесу своей профессиональной кухни.   

"Из почти двухсот учащихся профильного отделения порядка ста - участники "Забавушки". Да, это больше половины. Но стремится в коллектив, без преувеличения, каждый. Это престижно, увлекательно, открывает возможности ярких поездок. При этом движение и труд нон-стоп, из одной школы в другую. Как мы обычно говорим новобранцам, "несколько лет счастливой жизни обеспечено", - рассказывают руководительницы коллектива. 

При этом всю рабочую неделю идут обычные уроки, они дают учащимся ту самую базу, без которой никаких результатов не было бы. Преподаватели отделения (их в школе пять) в такие дни собираются в свободные минуты и обсуждают новые проекты. Суббота же для всех - большой репетиционный день, когда для танцоров открыт зал, свободна сцена. В субботу, как они говорят, "все начинает "клеиться". И так, не замечая часов и усталости, вместе репетируют по несколько часов. 
"Со временем выработали консенсус в отношениях с общеобразовательными школами, так, чтобы танцы и учеба не мешали друг другу. И если поначалу еще мелькало изредка "ах, ты танцуешь, ну танцуй", то теперь это давно в прошлом. Мы дополняем друг друга. Когда "Забавушка" выходит на сцену на городских или областных праздниках, их учителя из классических школ гордятся и делятся с коллегами: вот, мол, это наши. А после выступления перед комиссией на получение звания "Заслуженный любительский коллектив", к нам подошла директор одной из сельских школ, которая присутствовала в зале. Несколько учащихся этой школы приезжают в ДШИ из деревни. "Можно в следующий раз привезем к вам весь класс?" - такой был ее вопрос. Конечно, это очень радует и вдохновляет," - рассказали в детской школе искусств. 

Возможно, это отчасти стереотип, но если и так, то сформированный самой жизнью: у всех, кто достиг очередной высокой планки, журналисты обычно интересуются планами на будущее. "Уже перед поездкой в Гродно на праздник, где "Забавушке" вручили свидетельство о присвоении высокого звания, думали о том, как будем его подтверждать, - делятся настроением руководители коллектива. - Сейчас создаем концепцию новой масштабной композиции. Такие массовые танцы стали нашей фишкой, хочется дать шансы всем детям. И календарь выступлений складывается насыщенный: мы по традиции выступаем на всех мероприятиях, куда приглашают. Благодаря этому "Забавушку" знают, она повсюду: на Республиканском фестивале национальных культур в Гродно, на областных "Дажынках" в Кореличах, на "Воранаўскiм дранiку", на концертах в честь знаменательных дат в родном городе. И темп сбавлять не намерены". 
Участница ансамбля Вера Труханович в этом году завершает учебу в Лидской детской школе искусств, но с "Забавушкой" расставаться не собирается. 

"Здесь танцуют три моих сестры, младшая родная и две двоюродные. Старшая сестра уже окончила школу и тоже танцевала в "Забавушке". Мы все очень любим танец, и народный, и классический, и современный. Нравятся историко-бытовые - это такие танцы-сценки. У нас очень красивые костюмы, в прошлом году для нас пошили новые, картинка на сцене получается захватывающая", - говорит девочка. 

Совмещать учебу в Лидской гимназии №1 и школе искусств вполне по силам, считает она. Да, время нужно научиться распределять грамотно, но это вырабатывает внутреннюю дисциплину и ответственность. С другой стороны, очень приятно, что в гимназии гордятся Верой и другими юными артистами. Интересно выступать на больших фестивалях, праздниках. А самые любимые танцы у девушки - народные: они задорные, яркие. 

"Скольким детям вы подарили радость танца за 25 лет?" - спросили мы в завершение у педагогов. Как выяснилось, счет пошел уже за тысячу тех, кто вырос в обычном белорусском райцентре и даже в сельской глубинке и благодаря "Забавушке" стал лучше, активнее, сильнее, увидел много интересного, познал цену творческого труда и радость побед. И пусть на вершины в жизни поднимутся самые талантливые, творчество оставляет свой отпечаток на каждом, кто к нему прикоснулся. 

Фото Лидской ДШИ, 
БЕЛТА.-0-
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