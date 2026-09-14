На строительство жилья в Минске с начала года направлено более 500 многодетных семей

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на строительство жилья по итогам 2026 года будет направлено 660 многодетных семей. Об этом сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Сергей Шакель, передает корреспондент БЕЛТА.



"Для Минска на 2026 год доведено задание по направлению на строительство жилья 660 многодетных семей. На сегодняшний день из этой категории уже направлено на строительство 76,7%, или 506 многодетных семей. До конца года этот план будет выполнен в полном объеме", - рассказал начальник управления жилищной политики. Он отметил, что для направления на строительство многодетным семьям в первую очередь необходимо состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. "Варианты для многодетных семей предлагаются в течение года", - сказал Сергей Шакель.



Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома также сообщил, что в 2026 году было распределено 413 квартир государственного жилищного фонда. Из них 284 - арендные квартиры и 129 - социальные.



В районах Минска идет распределение и на строительство квартир в городах-спутниках. "На распределение в городах-спутниках поступило 330 квартир, из них по 224 квартирам прием заявлений уже завершен, по 106 еще ведется", - рассказал Сергей Шакель. Для желающих построить жилье в городе-спутнике необходимо обращаться в местную администрацию в период приема заявлений. Информация об этом размещается на сайтах администраций района, в которые и подается заявление.



"После завершения приема заявлений списки для направления застройщику формируются в течение двух недель. При этом обязательно учитывается дата постановки на учет и право на внеочередное направление на строительство", - отметил начальник управления.-0-