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На стоянке в Могилеве незаконно потребовали деньги за возврат машины, вмешалась прокуратура 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
28 сентября 2026, 09:27

На стоянке в Могилеве незаконно потребовали деньги за возврат машины, вмешалась прокуратура 

Фото Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры
Фото Генпрокуратуры
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура помогла жительнице Могилева вернуть незаконно удержанные деньги за хранение автомобиля на стоянке. Об этом БЕЛТА сообщили в Генеральной прокуратуре. 

Женщина обратилась в прокуратуру и просила помочь в возврате денежных средств. Сына заявительницы в августе 2025 года за управление ее автомобилем в состоянии опьянения оштрафовали на 200 базовых величин с лишением прав на 5 лет. На автомобиль наложили арест в части распоряжения и пользования. Транспортное средство было помещено на охраняемую стоянку.

После отмены меры обеспечения уплаты штрафа заявительница в августе 2026 года обратилась к руководству стоянки и попросила вернуть автомобиль, но ей отказали из-за необходимости предварительно уплатить деньги за 358 дней хранения в размере более 1 тыс. рублей.

При этом согласно ч.11 ст.8.7 ПИКоАП хранение имущества, на которое наложен арест, осуществляется на безвозмездной основе. Таким образом, взимание платы за нахождение автомобиля под арестом на стоянке является незаконным.

Прокуратура Могилева внесла предписание руководителю организации, оказывающей услуги по охраняемой стоянке транспорта, и потребовала незамедлительно вернуть неправомерно удержанные деньги.-0- 
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