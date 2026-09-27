На старт от мала до велика: в Могилеве проходит международный марафон





На площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса Н2О - настоящий праздник. Здесь собрались любители бега и профессионалы, семьи с детьми, болельщики и целые группы поддержки. Для них не только оборудовали трассу по всем правилам безопасности, но и подготовили много интересных тематических локаций.

Как рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сивов, Могилевский международный марафон проходит уже в седьмой раз. Новинка этого года - появление дистанции полумарафона, ее протяженность составляет чуть более 21 км. Самой массовой по количеству участников стала дистанция протяженностью чуть более 2 км - участвовать в забеге могли все желающие, главное условие - наличие медицинской справки. Помимо указанных дистанций, участники смогут пробежать 4, 10 км, самая трудная - более 42 км. Также пройдет открытый чемпионат Беларуси по марафону. Еще один забег - семейный. Такое разнообразие позволяет профессиональным спортсменам продемонстрировать свои навыки, а любителям и начинающим - присоединиться к спортивному празднику и зарядиться на дальнейшие успехи. Как рассказал главный судья соревнований Дмитрий Сивов, Могилевский международный марафон проходит уже в седьмой раз. Новинка этого года - появление дистанции полумарафона, ее протяженность составляет чуть более 21 км. Самой массовой по количеству участников стала дистанция протяженностью чуть более 2 км - участвовать в забеге могли все желающие, главное условие - наличие медицинской справки. Помимо указанных дистанций, участники смогут пробежать 4, 10 км, самая трудная - более 42 км. Также пройдет открытый чемпионат Беларуси по марафону. Еще один забег - семейный. Такое разнообразие позволяет профессиональным спортсменам продемонстрировать свои навыки, а любителям и начинающим - присоединиться к спортивному празднику и зарядиться на дальнейшие успехи.





"Сейчас мы видим настоящий спортивный бум - все больше людей присоединяются к велодвижению, бегу. Многие бегают по дорожкам в нашем городе - инфраструктура налаживается, каждый может присоединиться к этому спорту, - рассказывает он. - Моему сыну 25 лет, он занимается спортом, тренируется. И мы делаем все для того, чтобы наши дети, молодежь приобщались к спорту, здоровому образу жизни".





Поддержать горожан и спортсменов из других городов приехал председатель Могилевского горисполкома Сергей Чертков. Он здесь как болельщик - в одном из забегов принимают участие его дети.

"Могилевский международный марафон - это добрая традиция для нашего города. И с каждым годом он набирает обороты - в этом году это около 10 тыс. участников, - отметил он. - Могилев объединяет любителей бега, профессионалов, представителей разных возрастов, стран и профессий. Я уверен, что здесь откроются новые спортивные таланты. Но самое главное - каждый участник и гость марафона получит заряд позитива". "Могилевский международный марафон - это добрая традиция для нашего города. И с каждым годом он набирает обороты - в этом году это около 10 тыс. участников, - отметил он. - Могилев объединяет любителей бега, профессионалов, представителей разных возрастов, стран и профессий. Я уверен, что здесь откроются новые спортивные таланты. Но самое главное - каждый участник и гость марафона получит заряд позитива".





Самым возрастным участником спортивного события стал мастер спорта по велоспорту, известный тренер Леонид Толкачев. Спортсмену 86 лет. Сегодня он будет преодолевать дистанцию в 4 км. Настроен позитивно и с улыбкой поделился секретом того, как никогда не терять сил и бодрости духа.

"Где-то лет 65 назад я поставил себе задачу - ни дня без спорта. И все это время поддерживал это, выработал систему, - рассказывает он. - Я лично бегом никогда не занимался. Для меня он был как что-то прикладное, для общего развития. Когда работал, вставал каждый день в 6.00, пробегал 3 км, делал 60 подтягиваний, 60 отжиманий на брусьях, 150 приседаний и в 8.00 шел на работу. И так всю жизнь. А вот когда на пенсию вышел - в три раза увеличил все это". "Где-то лет 65 назад я поставил себе задачу - ни дня без спорта. И все это время поддерживал это, выработал систему, - рассказывает он. - Я лично бегом никогда не занимался. Для меня он был как что-то прикладное, для общего развития. Когда работал, вставал каждый день в 6.00, пробегал 3 км, делал 60 подтягиваний, 60 отжиманий на брусьях, 150 приседаний и в 8.00 шел на работу. И так всю жизнь. А вот когда на пенсию вышел - в три раза увеличил все это".

За свою спортивную карьеру тренер воспитал немало именитых спортсменов. Сегодня два его воспитанника побегут марафон. И, как отметил Леонид Толкачев, такая дистанция - настоящие испытание силы и характера, но своими ребятами гордится. За свою спортивную карьеру тренер воспитал немало именитых спортсменов. Сегодня два его воспитанника побегут марафон. И, как отметил Леонид Толкачев, такая дистанция - настоящие испытание силы и характера, но своими ребятами гордится.

Еще он обратил внимание, как развивается спорт в стране: "Столько спортивных сооружений трудно было даже представить. Любой вид от конного до тенниса, легкой атлетики и игровых видов спорта - все имеют свою сильную базу. В каждом дворе площадка есть. А такие мероприятия продвигают физическую культуру и спорт, формируют личность".-0- Еще он обратил внимание, как развивается спорт в стране: "Столько спортивных сооружений трудно было даже представить. Любой вид от конного до тенниса, легкой атлетики и игровых видов спорта - все имеют свою сильную базу. В каждом дворе площадка есть. А такие мероприятия продвигают физическую культуру и спорт, формируют личность".-0-





Фото Олега Фойницкого

27 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Участники из России и Китая присоединились к Могилевскому международному марафону, который сегодня проходит в областном центре, передает корреспондент БЕЛТА.