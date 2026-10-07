На старт Малоритского марафона выйдут более 1 тыс. участников из Беларуси и России

7 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите 10 октября в 43-й раз проведут международный марафон. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта Брестского облисполкома.



"Очень популярно становится заниматься спортом. Молодежь отказывается от вредных привычек, все больше идет в спортивные залы, бегать. Этот тренд подхватывают многие люди зрелого и старшего возраста. Заметно это и по активной регистрации на забеги, которые проводятся в Брестской области. Например, Малоритский марафон - один из старейших в республике. На него мы доводили квоту в 1 тыс. человек, и регистрация уже закрыта", - обратили внимание в управлении спорта.



Малоритский международный марафон стал частью проекта "Беговая лига" Белорусской федерации легкой атлетики. Организаторы приняли рекордное количество заявок на участие. На различные дистанции выйдут профессиональные спортсмены и любители бега из разных регионов Беларуси и России. Главное событие - классический марафон. Преодолеть 42 км 195 м изъявили желание 80 человек, готовых продемонстрировать выносливость и характер. Многочисленным получится забег на 10 км, на старт которого выйдут более 250 атлетов. Дистанция 5 км соберет 300 человек. Душевным обещает стать семейный забег на 1 км, который объединит более 370 детей и их родителей.



"Ровный шоссейный маршрут марафона проложен по центральным улицам города и живописным окрестностям Малоритского района. Каждый финишер основных забегов получит на память уникальную медаль, а победителей ждут заслуженные награды", - рассказали организаторы.



В юго-западном регионе большое число участников в этом году собрали "Забег первых" в Бресте, забег на фестивале "Зубр-фест" в Беловежской пуще, трейл-кросс "Жырандоля". В области раздумывают над проведением забега нового формата. Его хотят апробировать в 2027 году в Бресте.-0-