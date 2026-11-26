26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ноябре экономический суд Брестской области рассмотрел дело об административном правонарушении по факту незаконного хранения крупной партии товаров иностранного производства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда.



Дело поступило из Брестской таможни. При осмотре склада, расположенного в Бресте, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой выявили факт хранения компанией коммерческой партии товаров иностранного производства без документов, подтверждающих их приобретение.



Стоимость предмета административного правонарушения - 150 мотоциклов различных марок, 13 массажных кресел, 108 литий-ионных аккумуляторов, 15 пылесосов и 3 комплекта уличных кухонь - составила почти 1,8 млн рублей. Товары были ввезены из России в Беларусь несколькими организациями без товаротранспортных документов, а также без таможенного оформления при ввозе на территорию ЕАЭС.



В судебном заседании представитель компании признал факт совершения правонарушения. Учитывая, что организация ранее не привлекалась к административной ответственности, суд назначил административное взыскание в виде штрафа в размере около 88,8 тыс. рублей. Постановление суда не обжаловано и вступило в законную силу.-0-